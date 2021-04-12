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Wendy Morton: “Masada Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir İngiliz planı yok"

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, masada Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir İngiliz planı bulunmadığını söyledi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 12:00
Wendy Morton: “Masada Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir İngiliz planı yok"
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Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, dün Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, masada İngiliz planı veya prototipi bulunmadığını dile getiren Morton, yapmaya çalıştıkları tek şeyin, tarafları, BM Güvenlik Konseyinin de arzuladığı uzlaşma için esneklik göstermeye teşvik etmek olduğunu dile getirdi.
Demecinde Avrupa Birliğinin (AB) gayri resmi beş taraflı konferanstaki rolüne de değinen Morton “katılım konusunda hemfikir olması gerekenlerin BM Genel Sekreteri ve taraflar olduğunu” söyledi.
Maraş konusunda ise Morton “kapalı kentin BM Güvenlik Konseyinin 550 ve 789 sayılı kararlarının öngördüğü gibi, BM idaresi altında yasal sakinlerine iade edilmesi gerektiğini” savundu.
BM Güvenlik Konseyinin geçtiğiniz ekim ayında gerçekleştirdiği kapalı istişarelere de değinen Morton, istişarelerin, bu kararlara bağlılığı yeniden teyit eden bir başkanlık açıklamasına yol açtığını öne sürdü.

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Kapalı bölge Maraş’ta meydana gelenlerin, çözüme ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının aciliyetini gösterdiğini ve daha önce söylediği bir şeyi vurguladığını ileri süren Morton, sözlerini “süreçteki uzun süreli çıkmaz devam ettiği sürece, bölünmenin birçok Kıbrıslı için olumsuz etkilerle birlikte daimi bir gerçekliğe dönüştüğünü göreceğiz” şeklinde sürdürdü.
Garantiler konusuna da değinen Morton, Birleşik Krallığın açık fikirli olduğunu ve iki tarafın üzerinde mutabık olabileceği herhangi bir düzenlemeyi destekleyeceğini sözlerine ekledi.
                    
 

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Son Güncelleme: 12.04.2021 12:30
Anahtar Kelimeler:
Wendy MortonKıbrıs Sorunu
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