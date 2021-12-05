banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde iki alkollü kişi adeta terör estirdi!
Akçiçek'te akıl almaz olay!
Meteoroloji Dairesi’nden uyarısı
Meteoroloji uyardı!
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de yayımlandı
2022 Bütçesi Resmi Gazete’de
Acil Durum Hastanesi'nden acı haber!
Covid-19 yine can aldı!
banner404

Viktoras Papadopulos’la Crans Montana konusunda söyleşi

2017 yılının Temmuz ayında Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs konferansında Rum tarafının heyetinde yer alan, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşı ve dönemin Rum Hükümeti Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, konferansta meydana gelenler konusunda Fileleftheros gazetesine bir demeç verdi.

05 Aralık 2021 Pazar 13:00
Viktoras Papadopulos’la Crans Montana konusunda söyleşi

Papadopulos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşı olarak, Crans Montana konferansındaki olayları, en başından kritik yemeğe kadar bir görgü tanığı olarak yaşadığını yazan gazete, Papadopulos’un, konferansın kritik günlerinde Crans Montana’da bulunduğunu ve meydana gelen olaylar konusunda tutanaklar tuttuğunu belirtti.
Papadopulos’un, o günlerde tanık olduğu şeyleri, BM Genel Sekreterinin o dönem Kıbrıs Özel Danışmanı olan Espen Barth Eide’nin konferanstaki rolünü ve en nihayetinde konferansın çıkmazla sonuçlanmasının nedenlerini ortaya koyduğunu yazan gazete, Papadopulos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda bir anlaşma ve çözüm ortaya çıkması için, son mesafeyi katetmeye kararlı olduğunu söylediğini aktardı.
Anastasiadis’in bunun için kendi önerilerini hazırlama ve sunma konusunda hareket ettiğini ve bu önerilerle birlikte önemli tavizlerde bulunduğunu öne süren Papadopulos, ancak Anastasiadis’in arzusunun Türk tarafından yanıt bulmadığını ileri sürdü.
Papadopulos’un Crans Montana konferansının son gecesi yaşananlar, Anastasiadis’in Çipras’la temasa geçmesi ve konferansta yaşananlardan da söz ettiğini yazan gazete, Papadopulos’un sözlerine kısaca şöyle yer verdi;
“BM Genel Sekreterinin çerçevesi, Crans Montana’daki konferansın ilk gecesi teslim edildi. Gece Ulusal Konsey toplantısı gerçekleştirildiğinde ve Başkan Anastasiadis çerçeveyi sözlü olarak ortaya koyduğunda ise, bunun yazılı olarak verilmesi istendi. Sonraki gün Başkan, Andreas Mavroyannis’e, çerçeveyi ve BM tutanaklarını Eide’den istemesini söyledi. Eide ise bir buçuk gün sonra en nihayet BM Genel Sekreteri tarafından sunulan çerçeveyle herhangi bir ilgisi olmayan bir çerçeve getirdi. Önemli değişiklikler vardı. Bizim taraf bunu şiddetli bir şekilde protesto etti. Eide iki saat sonra geri geldi ve tüm tarafları çağırmasının ardından, BM Genel Sekreterinin açıklığa kavuşturulmuş çerçevesine sahip olduğunu söyledi ve bunu taraflara dikte etti. Bu tam olarak ilk olduğu gibi değildi, fakat tatmin ediciydi. Bu Sayın Lute’un bulmaya gittiği ama bulamadığı bilinen tutanaktı. Ancak bizim taraf Sayın Mavroyannis’in Özdil Nami’yle yaptığı görüşmenin tutanağına sahiptir ve bunda sabahki görüşmede bahsedilenlere atıfta bulunuluyordu. Bahse konu tutanakla ilgili konu, Başkan Anastasiadis’in Eide’yle olan görüşmesinde gündeme getirildiğinde ve hem Başkan Anastasiadis hem de Nikos Hristodulidis tarafından iki kez Türkiye’nin müdahale haklarından ödün vermeye hazır olup olmadığı sorulduğunda ise; Eide’nin yanıtı bunun ‘rename’ ve ‘review’ koşuluyla kabul edildiği şeklindeydi.”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, müzakereler boyunca, yalnızca Annan Planının zayıf yönlerini değil, 1960 yılındaki Zürih Anlaşmalarının zayıf yönlerini de iyileştirmeyi başardığını iddia eden Papadopulos, Anastasiadis’in 11 Şubat 2016 tarihinde Rum Meclisinde yaptığı konuşmada, başardığı şeylerin büyük bir bölümünü detaylı bir şekilde analiz ettiğini savundu.
Dönemin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’nin, Guterres çerçevesini çarpıtmaya çalıştığını ve çerçeveden Güzelyurt’a (Morfu) yapılan atfı silip çıkardığını da iddia eden Papadopulos, Eide’nin yüz tane engel kayda geçirmesine rağmen, yıldızların Kıbrıs sorununun çözümü için aynı hizaya geldiğini söylediğini anımsattı.

banner341
Papadopulos, Eide’nin Kıbrıs sorununu çok iyi bilen kişilerden biri olduğunu, ancak çoğu kez sorunların kolayca aşılacağını düşünerek “pembe bulutların içerisinde yaşadığını” da ifade etti.
Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konferans çerçevesinde gerçekleştirdiği görüşme konusunda ise şunları kaydetti:
“Başkan o günün gecesinde önerilerini verdiğinde, konferanstan çıkarken tesadüfen Sayın Çavuşoğlu’yla karşılaştı. Bu görüşmede Türkiye’nin niyetinin ne olduğunu ve garantiler konusunda nereye kadar varabileceğini araştırdı. Çavuşoğlu ise kendisine, Türkiye’deki darbenin bir yıl akabinde, milliyetçiliğin yükselişte olduğu bir dönem olduğunu, o yüzden şu anda Kıbrıs sorununda taviz verme gibi bir durum olmadığını söyledi.”
Anastasiadis ile Çipras arasında bir anlaşmazlık yaşandığı konusunda ise Papadoulos şunları söyledi;
“Akşam yemeğinden önceki gece, konferansın yapıldığı binanın koridorlarda, Türkiye’nin garantilerin ve müdahale haklarının kaldırılmasını kabul etmesi halinde, geriye kalan meselelerin çözülmesine zaman tanınması için, stratejik bir anlaşmaya gidebileceğimize dair bir tartışma vardı. Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları askeri birlikler konusunda yetkilendirilmiş değildi ve garantiler ile müdahale hakları konusunda anlaşmaya varılsaydı, askeri birliklerin nihai sayısı konusunda anlaşmayı imzalamak için Başbakanların gelmesi gerekecekti. Görüşme başladığında, BM Genel Sekreteri, ya Türkiye’nin garantilerin kaldırılması konusunda hareket etmeye hazır olduğunu anladığı için, ya da iki kez söylediği üzere, Türkiye'nin tezini yanlış anladığı için Başbakanların gelmesini söyledi. Bütün gece bu konu tartışıldı (yani garantilerin kaldırılması) ve hem Kıbrıs Rum kesimi hem de Yunan tarafı Türkiye’nin garantilerin kaldırılmasını kabul edip etmediği konusunda izahat istediler. Akşam yemeği esnasında bir ara verildiğini ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, oraya gidebilmesi için Türkiye’nin tezini yazılı olarak vermesini yeniden istediğini biliyorum. Dolayısıyla BM Genel Sekreteri de Türkiye’nin tezini anladığı şekilde kayda geçirmeye çalıştı ve garantiler ile müdahale hakları konusundaki ‘review’ tezi de burada ortaya çıktı”.
                   
 

banner360
Son Güncelleme: 05.12.2021 14:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere ,Kıbrıs sorununa BM parametreleriyle çözüm konusunda ısrarcı
İngiltere ,Kıbrıs sorununa BM parametreleriyle çözüm konusunda ısrarcı
Haravgi: “Anastasiadis hükümeti Maraş konusunu bir kenara bıraktı”
Haravgi: “Anastasiadis hükümeti Maraş konusunu bir kenara bıraktı”
Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan bu yana kayıp iki Rus kadının cesetleri bulundu
Güney Kıbrıs’ta 17 Kasım’dan bu yana kayıp iki Rus kadının cesetleri bulundu
Güney Kıbrıs’ta 2 can kabı, 428 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2 can kabı, 428 yeni vaka
Güney Kıbrıs’tan Vatikan’a gidecek mültecilerin ilk grubu 16 Aralık’ta ayrılacak
Güney Kıbrıs’tan Vatikan’a gidecek mültecilerin ilk grubu 16 Aralık’ta ayrılacak
Güney Kıbrıs'ta iki kadının kaybolması olayında yeni gelişme
Güney Kıbrıs'ta iki kadının kaybolması olayında yeni gelişme
Rum Sağlık Bakanı uyardı
Rum Sağlık Bakanı uyardı
Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısında bir ayda 3 bin artış
Güney Kıbrıs'ta kayıtlı işsiz sayısında bir ayda 3 bin artış
Papa Francis Güney Kıbrıs ziyaretini tamamladı
Papa Francis Güney Kıbrıs ziyaretini tamamladı
Papa Francis, Kıbrıslı din adamlarıyla biraraya geldi
Papa Francis, Kıbrıslı din adamlarıyla biraraya geldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim