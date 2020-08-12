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Vatandaşlık İçin Yargı Mücadelesi Açıklaması Rum Basınında

Lefkoşa, 12 Ağustos 20 (.): Sendikal Platformun, ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan yaklaşık 30 bin çocuğa Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesine ilişkin mahkeme kararını Yüksek Mahkeme, ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürme niyetiyle ilgili açıklamaları bugünkü gazetelerde çeşitli başlıklarla yer buldu.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 11:55
Vatandaşlık İçin Yargı Mücadelesi Açıklaması Rum Basınında
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Lefkoşa, 12 Ağustos 20 (.): Sendikal Platformun, ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk olan yaklaşık 30 bin çocuğa Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesine ilişkin mahkeme kararını Yüksek Mahkeme, ardından da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götürme niyetiyle ilgili açıklamaları bugünkü gazetelerde çeşitli başlıklarla yer buldu.
Fileleftheros haberi “Kıbrıslı Türklerin Karma Evlilik Çocukları Yüksek Mahkemeye… Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığı Almayan 30 Bin Kişi Söz Konusu… AİHM’e Başvurmaya Niyetleniyorlar” başlık ve spotlarıyla aktardı. 

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Haber, Alithia’da “Kıbrıslı Türkler:. Kıbrıslı Türklerin Karma Evlilik Çocuklarına Vatandaşlık İçin Önce Yüksek Mahkemeye Sonra AİHM’e”; Politis’te “Kıbrıslı Türkler Karma Evlilik Çocukları İçin Yüksek Mahkemeye Gidiyor”; Haravgi’de “Vatandaşlık Verilmesi Davası Yüksek Mahkemeye… Karma Evlilik Çocuklarına Kıbrıs Vatandaşlığı Verilmesi Konusu İçin” başlığıyla verildi.
(ŞA/FEZ) 
 

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