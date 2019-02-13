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Vatandaşlar İttifakı’ndan Sonra Akel De Doğal Gaz Gelirlerinin İç Borç İçin Kullanılmasına Karşı Çıktı

Lefkoşa, 13 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) keşfettiği doğal gaz yataklarının kullanımından elde edilecek gelirin yüzde 50’sine yakınının kamu borcunun ödenmesinde kullanılması taleplerine, Vatandaşlar İttifakı sonrasında AKEL de karşı çıktı.

Vatandaşlar İttifakı’ndan Sonra Akel De Doğal Gaz Gelirlerinin İç Borç İçin Kullanılmasına Karşı Çıktı

Lefkoşa, 13 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) keşfettiği doğal gaz yataklarının kullanımından elde edilecek gelirin yüzde 50’sine yakınının kamu borcunun ödenmesinde kullanılması taleplerine, Vatandaşlar İttifakı sonrasında AKEL de karşı çıktı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:14
Vatandaşlar İttifakı’ndan Sonra Akel De Doğal Gaz Gelirlerinin İç Borç İçin Kullanılmasına Karşı Çıktı

Lefkoşa, 13 Şubat 19 : Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) keşfettiği doğal gaz yataklarının kullanımından elde edilecek gelirin yüzde 50’sine yakınının kamu borcunun ödenmesinde kullanılması taleplerine, Vatandaşlar İttifakı sonrasında AKEL de karşı çıktı.
Politis ve diğer gazeteler, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, doğal gaz fonunun kurulmasına ilişkin yasa tasarısına dair bilgi aktarılan Rum Liderler Konseyi toplantısında ifade ettiği görüşlere dün de AKEL’den destek geldiğini, her iki partinin de, doğal gaz gelirlerinin büyük bir kısmının kamu borçlarının ödenmesinde kullanılmasına karşı çıktıklarını yazdılar.
Gazete, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’ın, doğal gazdan elde edilecek gelirin yüzde 50’sine yakınının, gelecekte Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler tarafından kullanılmasına imkan vermek amacıyla oluşturulması öngörülen fon yerine Güney Kıbrıs’ın kamu borçları için harcanmasına imkan sağlayacak yasa tasarısının Kıbrıslı Türkler arasında tepkiye neden olacağı gerekçesiyle karşı çıktığını hatırlattı.
Lillikas ise, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, doğal gaz gelirlerinin tamamının fona aktarılmasını istemesinin bir sebebi daha olduğunu, bu sebebin de, fona aktarılmayan gelirlerin seçim öncesi gereksiz harcamalarla israf edilebilme ihtimali olduğunu belirtti.
Norveç modelinin, kamu borçlarının fondan karşılanmasını öngörmediğini ve bu modele göre doğal gaz gelirlerinin sadece yüzde 4’lük bir kısmının altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere devlet bütçesine aktarılabildiği, geriye kalan yüzde 96’lık kısmın ise, faizin büyük bir kısmı kamu borçlarına aktarılacak şekilde yatırım fonuna yatırıldığını belirten Lillikas, yasal düzenlemeyle bu modelin benimsenmesini talep edeceğini vurguladı.
Gazete, AKEL’in de bu konuda dün ilk kez kamuoyuna net bir açıklamada bulunarak, Lillikas’a destek verdiğini yazdı.
Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, doğal gazdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmının kamu borcunun ödenmesine harcanmasına karşı olduklarını belirtti.
Kiprianu, “adadaki her iki tarafın, ayrı kaldıkları süredeki borçlarını kendilerinin ödemesi gerektiğini” belirtti.
Gazete, Kiprianu’nun bu sözleriyle, eski Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ile 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat arasında varılan ve hala geçerliliğini koruyan ilgili uzlaşıya atıfta bulunduğunu da vurguladı.
Gazete ayrıca, doğal gaz fonu yasa tasarısının Cuma günü Rum Meclisi’nde görüşülüp onaylanmasının öngörüldüğünü ancak muhalefet partilerinin çok sayıda değişiklik talebinde bulunacağının bilinmesi sebebiyle yasanın Cuma günkü oturumda onaylanamayabileceğini de aktardı.
Öte yandan Haravgi gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun konuya ilişkin açıklamasında, doğal gazdan ilk gelirlerin elde edilmesinin en az beş yıl alacağını ve ilk gelirin kamu borcuna aktarılabilmesi için fonda, bugünkü veriler temelinde en az 6 milyar Euro’nun birikmesi gerektiğini söylediğini yazdı.
Neofitu, bu gelire ulaşılabilmesi için ise en az 15 yıl geçmesi gerekeceğini iddia ederek, “o zaman kadar Kıbrıs sorununu çözemezsek bize yazıklar olsun” şeklinde konuştu.
(SB/HA)
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