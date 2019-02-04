Vatandaşlar İttifakı İle Ekologlar Ap Seçiminde İttifak Yapma Kararı Aldı

Lefkoşa, 4 Şubat 19 : Vatandaşlar İttifakı ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin, Avrupa Parlamentosu seçiminde ittifak yapma kararı aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin dünkü toplantısında, ittifak kurma kararının alındığını yazdı.

Gazete, bir diğer haberinde de, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin, AP seçiminde oy kullanacak seçmenlerin, seçmen kütüğüne Nüfus Dairesi aracılığıyla otomatik kaydedilecek olmasıyla ilgili alınan karara tepki gösterdiğini yazdı.

Haberde, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin, bu durumun demokrasiye aykırı olduğunu belirttiği kaydedildi.

(GE/HA)