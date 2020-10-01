Vasiliu Kıbrıs Sorunu Hakkında Konuştu

Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgos Vasiliu, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanan 1 Ekim münasebetiyle Haravgi gazetesine verdiği söyleşide Kıbrıs sorunundan bahsetti.

Haravgi gazetesine göre Rum Yönetimi eski Başkanı Yorgos Vasiliu, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin kuruluş yıldönümü olarak kutlanan 1 Ekim nedeniyle verdiği söyleşide, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin başardığı olgulardan herkesin gurur duyduğunu ancak “nerede olunduğu ve nereye gidildiğinin” de herkesin farkında olması gerektiğini ifade etti.

60 yıl sonra ülkeyi nasıl hayal ediyorsunuz şeklindeki bir soru üzerine Vasiliu, Kıbrıs sorununda da çözüm olmaması durumunda, 60 yıl sonra hangi Kıbrıs’a sahip olunacağını bilmediğini, halkın; çözümsüzlüğün bedelinin, çözümün bedelinden kat kat fazla olduğunu anlaması gerektiğini söyledi.

Crans Montana’daki gelişmeler ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Anastasiadis’in kendisine en iyi çözümün iki devletli çözüm olduğu” şeklindeki söylemlerini nasıl değerlendirdiği şeklindeki bir soru üzerine Vasiliu, Anastasiadis’in böyle bir şeyi söylemesinin olanaksız olduğunu, böyle bir durumun da “işgali” kabul etmesi anlamına geleceğini ifade etti.

Rum Başkanlığı dönemindeki en tarihi anın sorulması üzerine Vasiliu, Kıbrıs sorunun çözümüne yaklaştıkları 1993 yılında seçimler nedeniyle bunu çözemediklerini, Türkiye’yi “cezalandırma” olanağına sahip olduklarını ancak bunu ret ettiklerini belirtti.

(FK/ŞEB)