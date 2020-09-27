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Vasiliu: “AB Türkiye İle Çatışmak İstemiyor“

Eski Rum Yönetimi Başkanı Yorgos Vasiliu, AB'nin Türkiye ile çatışmak istemediğini ve Türkiye aleyhindeki yaptırımlar meselesinin

27 Eylül 2020 Pazar 12:18
Vasiliu: “AB Türkiye İle Çatışmak İstemiyor“
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 Eski Rum Yönetimi Başkanı Yorgos Vasiliu, AB'nin Türkiye ile çatışmak istemediğini ve Türkiye aleyhindeki yaptırımlar meselesinin "suya düşeceğini" söyledi.

Haravgi gazetesine röportaj veren Vasiliu, AB'nin olacakları perde gerisinde hazırlayacağını ve yaptırımlar konusunu "incir yaprağıyla" örteceğini belirtirken, yaptırımlar konusunun abartıldığını; Rum hükümetinin yaptırımlar konusunda karmaşa yaşadığını ve artık geri adım atmasının zor olduğunu ifade etti.

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Habere göre Vasiliu, Türkiye'ye yaptırım uygulanması ısrarıyla ilgili olarak, her ülkenin bu yaptırımların büyüklüğünün bilincinde olması gerektiğine işaret etti ve AB'nin, Kıbrıs gibi küçük bir ülke için Türkiye'yle çatışmaya girmekle uğraşmayacağını; bunun yerine Beyaz Rusya'ya yaptırım uygulayacağını kaydetti.

Vasiliu, Kıbrıs sorununda müzakereler olmazsa sadece "tehdit" işiteceklerini; ancak müzakereler yapılırsa, konuştukları yöntemin tamamen değişebileceğini vurguladı ve "Çözüme götürecek müzakerelere gitmezsek, bize yazıklar olsun" dedi.

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Son Güncelleme: 27.09.2020 13:53
Anahtar Kelimeler:
Eski Rum Yönetimi Başkanı Yorgos Vasiliu
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