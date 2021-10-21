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Vasiliko’nun güvenliği için milyonlarca euro

Güney Kıbrıs’ın, doğal gaz ile ilgili önemli ve kritik alt yapılarına ev sahipliği yapacak Vasiliko bölgesinin, korunma açısından “kaleye” dönüştürüleceği belirtildi.

21 Ekim 2021 Perşembe 12:30
Vasiliko’nun güvenliği için milyonlarca euro

Politis gazetesi Rum polisinin, Vasiliko bölgesinin korunması için gerekli miktar konusunda inceleme yaptığını, ilgili koruma tedbirlerinin alınması için on milyonlarca Euro’ya gereksinim olduğunun belirlendiğini yazdı.

Habere göre polisin incelemesi, özel bir güvenlik merkezinin inşasını ayrıca bütün bölgeye “NATO” tipi teller çekilmesini de öngörüyor.

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Gazete, sadece bölgenin dikenli tellerle örülmesi için 2.3 milyon Euro’ya gerek olacağını yazarken tellerle çevrilecek alan içerisine güvenlik sistemleri, kapalı devre kamera sistemleri, otomatik aydınlatma ve alarm sistemlerinin de yerleştirileceğini belirtti.

Habere göre tüm bunlar için yakın zamanda ihaleye çıkılmasına da karar verildi.

Gazete haberinde ayrıca, İtfaiye Biriminin, bölgeye bağımsız bir yangın söndürme sistemi kurulmasını talep ettiğini, buna dahil olacak çalışmalar için de 13.5 milyon Euro’ya gereksinim olduğunu belirtti.

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Son Güncelleme: 21.10.2021 13:22
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