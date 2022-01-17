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Vasiliko için güvenlik toplantısı

Vasiliko bölgesinin güvenliği konusunun, bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında yapılacak toplantıyla masaya yatırılacağı belirtildi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 09:30
Vasiliko için güvenlik toplantısı

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, toplantının, Vasiliko çimento fabrikasında geçtiğimiz hafta çıkan yangının endişeye neden olması ve bölge halkının ayaklanması noktasında gerçekleştirileceğini yazdı.

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Habere göre toplantıya, Bayındırlık ve Ulaştırma, Adalet ve Kamu Düzeni, Enerji, Ticaret ve Sanayi bakanlarının yanı sıra, ilgili yetkililer katılacak.

Toplantının amacının, ilgili endişelerin giderilmesi amacıyla en kısa zamanda uygulanmaya konulacak kararların alınması olduğunu yazan gazete, bölge muhtarının, çıkan yangının ardından “bölge sakinlerinin korkularını doğrular nitelikte olduğu” şeklinde açıklama yaptığını da anımsattı.

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Son Güncelleme: 17.01.2022 10:31
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