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Vasiliko bölgesinin güvenliği için toplantı yapıldı

Vasiliko bölgesinin güvenliği konusunun ele alındığı toplantı yapıldı.

18 Ocak 2022 Salı 11:30
Vasiliko bölgesinin güvenliği için toplantı yapıldı

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, ilgili bakanların ve yetkililerin katılımıyla yapılan toplantıda, Vasiliko bölgesindeki Enerji Merkezi’nin güvenliğinin ele alındığını yazdı.
Habere göre, Anastasiadis, toplantı sırasında Enerji Merkezi’nin oluşturulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması prosedürünün hızlandırılması için talimat verdi. 

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Toplantı çerçevesinde, yapılan çalışmalarla ilgili her on beş günde bir rapor hazırlanmasına ve her alan için ise çalışmaların ilerleyişini izleyecek olan bir sorumlunun seçilmesine de karar verildi. 
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku’nun yanı sıra  diğer yetkililerin de toplantıda yer aldığı kaydedildi.
 

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Son Güncelleme: 18.01.2022 12:14
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