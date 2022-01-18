Vasiliko bölgesinin güvenliği için toplantı yapıldı

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, ilgili bakanların ve yetkililerin katılımıyla yapılan toplantıda, Vasiliko bölgesindeki Enerji Merkezi’nin güvenliğinin ele alındığını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, toplantı sırasında Enerji Merkezi’nin oluşturulmasına yönelik çalışmaların tamamlanması prosedürünün hızlandırılması için talimat verdi.



Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Stefi Draku’nun yanı sıra diğer yetkililerin de toplantıda yer aldığı kaydedildi.

