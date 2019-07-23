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“Vasilik” mahkeme kararına rağmen mal satışına onay vermedi

“Vasilik” mahkeme kararına rağmen mal satışına onay vermedi

23 Temmuz 2019 Salı 08:12
“Vasilik” mahkeme kararına rağmen mal satışına onay vermedi

Rum Yüksek İdare Mahkemesi, Güney’de kalan Kıbrıs Türk mallarının satışının, anlaşma yapılsa ve hakkında yargı kararı olsa bile Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nin onayı olmadan gerçekleşemeyeceğine hükmetti.

Fileleftheros “Kıbrıs Türk Malı Satışına Vasilik Karar Verir… Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklerden Zigi ve Dohni’deki Malları Satın Aldı Ama Vasilik Onay Vermedi” başlıklı haberinde, iki Rum’un, “Zigi” (Terazi) ve “Dohni”deki (Taşkent) Kıbrıslı Türklere ait taşınmaz malları, ilgili anlaşma tahtında satın aldığını yazdı.

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Habere göre yıllar önce, ilk aşamada, “Vasilik” malların Rumların adına devrini reddetti.  Rumlar, Kıbrıslı Türk mal sahiplerini mahkemeye vererek tepki gösterdi. Mahkeme davacı Rumlara, bahse konu malları açık artırmaya çıkarma izni verdi. Ancak “Vasilik”, malların mülkiyetinin değişmesine izin vermedi. Bunun üzerine Rum davacılar, “Vasiliğin”, dava konusu malların borç veya mecburi satışına dair mahkeme kararı icra haklarından mahrum bıraktığı şikayeti ile konuyu Yüksek İdare Mahkemesi’ne götürdü.

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı, “Vasiliğin” kararını onadı ve “Kıbrıslı Rum alıcıların anayasal haklarından mahrum bırakıldığı önermesi de uygun bulunmadı çünkü Kıbrıslı Türk sahibi ile alışverişi tercih etmiş olsalar bile, malının, ilgili yasanın öngördüğü gibi Vasilik idaresi altında olduğunu bilmeleri gerekirdi” gerekçesini ortaya koydu.

Son Güncelleme: 23.07.2019 11:37
Anahtar Kelimeler:
Rum Yüksek Idare MahkemesiKıbrıs Türk Malları VasiliğiGüneyde Kalan Kıbrıs Türk Malları
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