Vakıflar’ın Kapalı Maraş’taki Malla İlgili Davada Taraf Olma İhtimali Harekete Geçirdi

Lefkoşa, 11 Haziran 19 (.): Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi’nin, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) etkinliği konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) daha önce görülen iki davada taraf olmayı tercih etmediğini; Türk tarafının, Rumların KKTC’deki eski malları için tazminat taleplerine Vakıflar’ı taraf yapmak istediğini yazdı.

Gazete, “Vakıflar’ı ‘Taraf’ Olarak İstiyor… AİHM’deki Dava Kapalı Maraş Bölgesi Açısından Belirleyici Öneme Sahip” başlıklı haberinde, Türk tarafının tek hedefinin, TMK ve Rumların tazminat talepleri olmadığını, Kapalı Maraş’taki mallar söz konusu olduğundan çok geniş siyasi boyutlar bulunduğunu savundu.

Gazete “gerek hukuki gerek siyasi açıdan sahip olduğu önem, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin davaya ilgili taraf olarak katılmasını gerektiriyor” ifadesini kullandı.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, AİHM önünde bulunan davanın Kapalı Maraş’la ilgili olduğunu ve Rum Yönetiminin şu ana kadar AİHM’in kendisinden istediği görüşü sunmadığını; ancak 18 Haziran’a kadar vakti bulunduğunu yazdı, AİHM’deki TMK ve etkinliği ile ilgili başka bir davada taraf olarak görüş sunmamayı tercih ettiğini hatırlattı.



Şu anda AİHM’in Rum Yönetimine, TMK’nın Rum mal sahiplerinin Kapalı Maraş’ta bulunan mallarıyla ilgili talepleri için etkin bir mekanizma olup olmadığı, Vakıflar’ın üçüncü taraf olarak TMK önündeki prosedürlere eklenmesinin TMK’yı Rum talepleri için etkin imkân haline getirip getirmeyeceği ve başvuru sahiplerinin TMK’nın Vakıflar’ı taraf olarak dahil etme eylemine direnme olanağı olup olmadığı sorularını yönelttiği kaydedildi.AİHM önündeki davanın 2012’de TMK tarafından incelendiğini yazan gazeteye göre, bu sırada Kıbrıslı Türk temsilcinin, söz konusu gayrı menkulün Vakıflar idaresince yönetilmekte olan Abdullah Paşa Vakfı’na kayıtlı olduğunu söyledi. Kısa süre sonra da TMK, Vakıflar’ın üçüncü ilgili taraf olduğu ve prosedüre katılması gerektiği kararı aldı. Başvuru sahibi Rum ise, Vakıflar’ın TMK prosedürüne katılmasının TMK’yı sonuç alamaz hale getireceğini ve davasına bulunabilecek çareyi etkileyeceğini savundu.Gazete haberini, başka bir Rumun TMK’nın etkinliği/sonuç alıcılığıyla ilgili AİHM önünde bulunan başka bir davada daha Rum Yönetiminin ilgili taraf olarak AİHM yargı sürecine katılmak istemediği hatırlatmasıyla sonlandırdı.(ŞA/HA)