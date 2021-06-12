“Uzlaşı şemsiyesi altında iş birliği köprüleri”

Fileleftheros’un “4,4 Milyar Euro İçin Davetiye” başlığıyla manşete çektiği habere göre Anastasiadis, genel seçimlerin yapıldığı 30 Mayıs gecesi ilan ettiği, mecliste temsil edilen bütün siyasi partiler ile temas turunu Pazartesi günü küçük partilerden başlayıp Salı akşamı tamamlayacak.

Bu temas turunda “Yarın’ın Kıbrıs’ı ile ilgili 4.4 milyar Euro’luk ödeneğin serbest bırakılması için gereken reformların ileri götürülmesiyle “başarılacak ortak bahsi” muhataplarının önüne koyacak olan Anastasiadis, “meselenin kişisel ya da hükümeti ile ilgili olmadığı, ülkeyi ilgilendirdiği ve şahsının 2023’te yeniden başkanlığa aday olmayacağı” mesajını da verecek. Anastasiadis bu çerçevede, geniş tabanlı bir koalisyon hükümetine katılma veya iş birliği konusunda muhataplarının nabzını yoklayacak.

“Yarın’ın Kıbrıs’ı” ile ilgili ödeneklerin serbest bırakılması için tamamlanması gereken toplam 58 reform ve yasal düzenleme var. Bunlardan 23’ünde ilerleme kaydedildi ancak aralarında Adalet, Yerel Yönetimler, Kamu Hizmetleri reformları ve Yolsuzlukla Mücadele ile ilgili üç önemli yasa tasarısının da aralarında bulunduğu 20 tanesinin Aralık ayına kadar onaylanması gerekiyor.

Sözü edilen 4.4 milyar Euro’nun 1,8 milyarı Sosyal Uyum Fonu, 1,2 milyarlık bölümü Kurtarma ve Dayanıklılık, 1,4 milyarlık bölümü de özel-kamu iş birliğinden ortaya çıkacak faydanın incelenmesi ile ilgili.

Fileleftheros önceki gün yapılan oylamada DİSİ’den 17, ELAM’dan 4 ve DİPA’dan 4 oy alarak toplam 22 oy ile Rum Meclis Başkanlığı’na seçilen Annita Dimitriu’nun dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin ardından, Kurtarma Planı ödeneklerinin değerlendirilebilmesi için gereken reform ve yasal düzenlemelerin yapılması için inisiyatif alma niyetini açıkladığını yazdı.

Aynı gazete mecliste temsil edilen 4 küçük partinin, meclisteki 16 komiteden, -başkanı yeni seçilmiş milletvekillerinden olacak- 10’undan en az birine talip olduğuna dikkat çekti, ELAM’ın tarım veya çevre komitesini talep ettiği bilgisi de verildi.

Alithia ise Anastasiadis’in geniş tabanlı koalisyon hükümeti kurma planının ilerlediğini, Pazartesi ve Salı günleri siyasi partilerle görüşeceğini ve her şey yolunda giderse, yeni kabine üyelerinin isimlerinin Cuma gününe kadar açıklanmasının beklendiği bilgisini verdi.