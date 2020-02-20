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Uyuşturucudan aranan Rum’un KKTC’ye kaçtığı iddiası

Rum polisinin uyuşturucu suçundan aramakta olduğu Yorgos Hristodulos Zavrandonas adlı şahsın KKTC’ye kaçtığına dair bilgiler bulunduğu iddia edildi.

Uyuşturucudan aranan Rum’un KKTC’ye kaçtığı iddiası

Rum polisinin uyuşturucu suçundan aramakta olduğu Yorgos Hristodulos Zavrandonas adlı şahsın KKTC’ye kaçtığına dair bilgiler bulunduğu iddia edildi.

20 Şubat 2020 Perşembe 09:49
Uyuşturucudan aranan Rum’un KKTC’ye kaçtığı iddiası
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Politis gazetesi, Zavrandonas’ın, bir süre önce aleyhinde tutuklama emri çıkarıldığını duyduğunu ve KKTC’ye kaçtığını öne sürerken, tutuklama emrinin bir ay önce verilmiş olmasına rağmen, düne kadar arandığının duyurulmadığını yazdı.
Gazete, Rum polisinden bazı kaynakların, Zavrandonas’ın KKTC’de olmasına rağmen bir şekilde Güney Kıbrıs’a geçtiği ve geri döndüğüne dair bilgiler bulunduğunu ve Zavrandonas’ın aranmakta olduğunun, bu sebepten ötürü açıklandığını iddia ettiğini kaydetti.
Haberde, Zavrandonas’ın, 25 Mart 2019’da Larnaka’da bulunan 1,5 kilo kokain meselesiyle ilgili arandığı anımsatıldı.

“FAKİR KOKAİNİ” OLARAK ADLANDIRILAN “CRYSTAL METH” KULLANIMINDA ARTIŞ
Gazete, bir diğer haberinde, Güney Kıbrıs’ta son zamanlarda “fakir kokaini” olarak adlandırılan “crystal meth” kullanımında artış yaşandığını yazdı.

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Habere göre Rum polisi, Baf’ta dün gece düzenlediği üç ayrı operasyonda, üç kişiyi “crystal meth” tipi uyuşturucuyla yakaladı ve şahısları gözaltına aldı.
Haberde, şahıslardan birinin tasarrufunda 33 gram, diğerinin tasarrufunda da az miktarda “crystal meth” bulunurken, bir kişinin de uyuşturucu tesiri altında araç kullanırken yakalandığı ve aracında “crystal meth” bulunduğu belirtildi.

 

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Son Güncelleme: 20.02.2020 13:57
Anahtar Kelimeler:
Yorgos Hristodulos Zavrandonas
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