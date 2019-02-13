Uyuşturucu Madde Ve Kundaklama



Lefkoşa, 13 Şubat 19 : Rum polisi, Güney Lefkoşa’da düzenlediği operasyonda 2 buçuk kiloya yakın hintkeneviri türünde uyuşturucu madde ele geçirirken iki kişiyi de tutukladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Limasol’da sakin 35 yaşındaki bir şahsın Güney Lefkoşa’ya giderek uyuşturucu madde temin edeceği bilgisini alan Rum polisinin operasyon düzenlediği ve 35 yaşındaki şahısla 23 yaşındaki bir başka şahsı uyuşturucu ticareti yaparken yakaladığını yazdılar.

Habere göre, 23 yaşındaki kişinin evinde yapılan aramada bulunan 2 buçuk kiloya yakın hintkeneviri tipi uyuşturucu maddeye ve 4 bin 700 Euro’ya el konulurken, her iki şahıs da tutuklandı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Limasol’da bir aparmanın park yerinde bulunan iki aracın kimliği belirsiz kişilerce Pazartesi gecesi kundaklandığını yazdı.

Gazete, araç sahiplerinin hiç kimseden şüphelenmediklerini, Rum polisinin ise araştırmalarını sürdürdüğünü belirtti.

(SB/ÖK)

