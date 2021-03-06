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Uyuşturucu etkisinde araba kullandılar

Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu madde tesiri altında araba kullanan sürücülerin tespit edilmesi için yapılan narkotestler kapsamında, geçtiğimiz yıl yapılan bin 200 kontrolden 884’ünün pozitif çıktığı ifade edildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:00
Uyuşturucu etkisinde araba kullandılar
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Fileleftheros gazetesi, bunun kontrole tabi tutulan 3 sürücüden 2’sinin direksiyon başına geçmeden önce uyuşturucu madde kullandığı anlamına geldiğini belirtirken, bu yıl Ocak-Şubat döneminde yapılan 300 kontrolde ise 162 kişinin narkotestinin pozitif çıktığını ekledi.

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Son Güncelleme: 06.03.2021 16:38
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısNarkotest
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