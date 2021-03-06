Uyuşturucu etkisinde araba kullandılar

Fileleftheros gazetesi, bunun kontrole tabi tutulan 3 sürücüden 2’sinin direksiyon başına geçmeden önce uyuşturucu madde kullandığı anlamına geldiğini belirtirken, bu yıl Ocak-Şubat döneminde yapılan 300 kontrolde ise 162 kişinin narkotestinin pozitif çıktığını ekledi.
Fileleftheros gazetesi, bunun kontrole tabi tutulan 3 sürücüden 2’sinin direksiyon başına geçmeden önce uyuşturucu madde kullandığı anlamına geldiğini belirtirken, bu yıl Ocak-Şubat döneminde yapılan 300 kontrolde ise 162 kişinin narkotestinin pozitif çıktığını ekledi.