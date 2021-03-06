Uyuşturucu etkisinde araba kullandılar

Güney Kıbrıs’ta uyuşturucu madde tesiri altında araba kullanan sürücülerin tespit edilmesi için yapılan narkotestler kapsamında, geçtiğimiz yıl yapılan bin 200 kontrolden 884’ünün pozitif çıktığı ifade edildi.