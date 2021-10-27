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Usülsüz verilen "altın pasaportlar" inceleniyor

Rum yönetiminin, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması kapsamında verdiği vatandaşlıkların yarısının usulsüz olmasıyla ilgili savunmasının incelendiği bugünlerde Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schoinas’ın “uygulamaya son verilmeliydi” dediği bildirildi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 11:45
Usülsüz verilen "altın pasaportlar" inceleniyor

Politis “Altın Pasaportlarla İlgili Mazeretlerimiz İnceleniyor” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun adalet konularındaki basın sözcüsü Christian Wigand, yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasıyla ilgili Rum makamlarının gönderdiği gerekçeleri değerlendirme ve analiz edilmekte olduğunu, alınacak kararın üye ülkeyle yapılacak iletişim temelinde alınacağını söyledi.

Komisyonun meseleyi yakından takip ettiğine işaret ederek, verilen vatandaşlıkların yarısının usulsüz olduğu sonucuna varılan araştırma komitesi ara raporunu alıp almadıklarını söyleyemeyeceğini kaydeden Wigand, “Avrupa vatandaşlığı, Avrupa değerleri satılık değildir” ifadesini kullandı.

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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Schoinas ise “Komisyon, bu sonuçlar olmasın diye Yatırım Karşılığı Vatandaşlık Programı’nın daha erken sonlandırılması gerektiği kanaatindedir” ifadesini kullandı.

Schoinas, “altın pasaportlar” haricinde AB’ye mülteci akınıyla da ilgilenildiğini belirterek, “Ülkelerin, AB üyesi ülkeler tarafından geçen yıl ortaya konulan mültecilerle ilgili yeni anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini” savundu. “Bu anlaşmanın maliyeti ülkelere olurken ‘Avrupa düşmanlarının’ zemin kazanmakta olduğunu” savunan Schoinas, “Düşmanlarla başa çıkmak için de Yunanistan’da Hrisi Avgi örneğinde olduğu gibi, iyi siyasi uygulama olması gerekir” dedi.

Gazete, Schoinas’ın bu sözünü şu şekilde spot yaptı: “Tırmandırmanın işe yarayamadığı bir dönemde bulunuyoruz. Türkiye’nin yönetilmesinin en iyi yolu ‘yaptırımlar ve teşvikler’ karışımıdır”

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Son Güncelleme: 27.10.2021 12:02
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