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Unfıcyp Raporunun Bugün Onaylanması Bekleniyor

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 (.): BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresini 6 ay daha uzatmayı öngören raporun bugün onaylanması bekleniyor.

Unfıcyp Raporunun Bugün Onaylanması Bekleniyor

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 (.): BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresini 6 ay daha uzatmayı öngören raporun bugün onaylanması bekleniyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:58
Unfıcyp Raporunun Bugün Onaylanması Bekleniyor

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 (.): BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresini 6 ay daha uzatmayı öngören raporun bugün onaylanması bekleniyor.

Politis gazetesi, BM Güvenlik Konseyi’nin raporda, Kıbrıslı Türklerle Rumlar arasında anlaşmazlık olan siyasi eşitlikle ilgili görüş belirterek, raporun giriş bölümünün dördüncü paragrafında, taraflara iki toplumlu ve iki kesimli, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirlenen siyasi eşitliğe dayalı, bütünlüklü ve adil bir çözüm bulunması için çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunduğunu yazdı.

Gazete, statükonun yaşayabilir olmadığını vurgulayan BM Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Kıbrıs sorununda özlü müzakereler için konsensüs sağlanmasına yönelik ilerlemelerle ilgili 15 Kasım’a kadar rapor sunması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Raporda, iki topluma çözüm hedefiyle ne gibi faaliyetlerde bulunduklarına dair yazılı bilgilendirme yapma çağrısında bulunulduğunu belirten gazete, edindiği bilgilere dayanarak, rapora dahil edilen bazı ifadelerin, Rum tarafı için kınama maiyetinde olmayacağını yazdı.

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Gazete, raporda federal çözümün karakteristikleriyle ilgili olan 1251 ve 1999 sayılı kararların da bulunduğunu ve Maraş’ın özel statüsünün anımsatıldığını belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, raporda referans şartlarında uzlaşıya varılmasının gerekliliğinin vurgulandığını öne çıkardı.

Gazete, raporda ara bölgenin sınırlarının UNFICYP tarafından belirlenmesinden bahsedildiğini; hidrokarbon yataklarıyla ilgili Türkiye’nin ihlallerine” hiç değinilmeden, yalnızca genel bir bahis yapıldığını yazdı.

(GE/GÜL)

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