Unfıcyp Raporu Onaylandı

Lefkoşa, 31 Ocak 19 : BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin altı ay daha uzatılmasını öngören raporu onaylaması Rum basınında da geniş yer buldu.

Alithia gazetesi, Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasını haberini, “Güvenlik Konseyi UNFICYP’in Görev Süresini Yeniledi Ve İki Tarafa Teşvikte Bulundu-Lute İle Fırsatı Yakalayın” başlıklarıyla aktardı.

Gazete, Güvenlik Konseyi’nin onaylanan raporda, taraflara, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un istişarelerle ortaya koyduğu önemli fırsatı yakalamaları için çağrıda-teşvikte bulunduğunu yazdı.

Fileleftheros gazetesi haberi; “UNFICYP Konusunda Rusya-ABD Anlaşmazlığı-Görev Süresinin Uzatılmasın İlişkin Rapor Onaylandı” başlıklarıyla aktarırken raporun onaylanmasının ardından Rusya\'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın görüşünü ortaya koyduğunu ve “Çözüm ile alakası olmayan, kendi tezlerini ileriye götürmek için, Ada’daki hassas durumu kullanma girişiminde bulunduğuna” dair ABD’ye eleştiriler yönelttiğini yazdı.

Rus Daimi Temsilci’nin ifadelerine geniş bir şekilde yer veren gazete, İngiliz ve Amerikan Daimi Temsilcilerinin ise Rus Daimi Temsilcisi ile olan görüş ayrılıklarını dile getirerek, Güvenlik Konseyi’nin birincil rolünden söz ettiklerini belirtti.

Habere göre ABD\'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen ise açıklamasında Washington’un, iki kesimli, iki toplumlu federal çözüme yönelik görüşünü yinelerken Lute’un çabalarına verdiği destekten de söz etti.

Gazete Cohen’in “sonsuza dek süren (kalıcı) barış misyonlarının kabul edilemez olduğu” şeklindeki açıklamasını da ön plana çıkardı.

Politis ilgili haberi “Güvenlik Konseyi, Mesajlar Göndererek UNFICYP’i Altı Ay Daha Tutuyor-Mekanizmaları Bulma Zamanı” başlıklarıyla aktardı.

Haravgi gazetesi ise “UNFICYP ve Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu Raporu Nisan’da-Güvenlik Konseyi Çözüm Gidişatında İlerleme Eksikliğine İlişkin Üzüntüsünü Dile Getirdi” başlıklarını kullandı.

AKEL VE DİSİ’DEN YORUM

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre AKEL ve DİSİ birer açıklama yaparak , UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin görüşlerini ortaya koydular.

AKEL yaptığı açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin onayladığı raporun, Rum Yönetimi Başkanlığı’nın göz önünde bulundurması gereken belirli mesajlar gönderdiğine dikkati çekti.

Raporun; iki lidere referans şartlarında anlaşmaya varmaya ayrıca çözüme ilişkin müzakerelere yapıcı ve esnek bir biçimde müdahil olmaya çağırdığını belirten AKEL,güven yaratıcı önlemlere ilişkin olumlu ifadelere karşın elektrik ve cep telefonu konusuna özel olarak değinildiğinden de söz etti.

AKEL, Güvenlik Konseyi’nin, BM Genel Sekreteri’nden Kıbrıs sorununun özüne ilişkin olarak 15 Nisan’a kadar rapor istediğinin de altını çizdi.

DİSİ ise yaptığı açıklamada UNFICYP raporunun onaylanmasının memnuniyet verici olduğunu ve rahat nefes alınmasını sağladığını belirtti.

DİSİ, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması ve görev yetkilerine ilişkin genel yönelimin, “Türk işgali” sürdüğü sürece gerekli olarak addedildiğini ifade etti.

(FK/HÖ)