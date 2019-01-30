UNFICYP raporunun bugün onaylanması bekleniyor



BM Güvenlik Konseyi’nin, bugün gerçekleştireceği oturumda, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini altı ay daha uzatılmasını öngören raporu onaylamasının beklendiği dile getirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Güvenlik Konseyi: Lute İle Önemli Fırsatı Değerlendirin-UNFICYP İle İlgili Rapor Bugün Onaylanıyor-15 Nisan’a Kadar Kıbrıs Sorununa İlişkin Guterres Raporu” başlıklı haberinde BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin 31 Temmuz 2019’a kadar uzatılmasını öngören raporu, bugün, gerçekleştireceği oturumda onaylamasının beklendiğini yazdı.

Güvenlik Konseyi’nin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un misyonu çerçevesinde sunulan fırsatın değerlendirilmesi için Kıbrıs sorunundaki taraflara ve tüm müdahil taraflara yönelik çağrısını yineleyeceğini de yazan gazete, üzerinde anlaşmaya varılan rapor taslağına(Güney Kıbrıs ve BM’deki Rum Daimi Temsilciliği’nin yoğun istişarelerinin ardından), Amerika’nın, Genel Sekreter’in iyi niyet misyonu ve UNFICYP’in değerlendirilmesine ilişkin önerisinin dahil edilmediğini belirtti.

Habere göre Güvenlik Konseyi, BM Genel Sekreteri’nden, (daha önceki gibi) 15 Nisan 2019 tarihine kadar, iyi niyet misyonuna ilişkin ayrı bir rapor sunmasını talep ediyor.

Güvenlik Konseyi ayrıca, BM Genel Sekreteri’nin her altı ayda hazırladığı; güven yaratıcı önlemler, Ada’daki sorunların göğüslenmesi, gerilimin azaltılması mekanizmalarının yaratılması, iki liderin halklarını çözüme hazırlaması çabaları, siyasi ilerlemenin ileriye götürülmesi için Kıbrıs’taki BM’nin, faaliyetlerinin nasıl daha iyi şekillendirilebileceğini içeren raporunu ise 10 Temmuz’a kadar sunmasını istiyor.

Gazete, ilk baştaki İngiliz rapor taslağında “tartışmalı ifadelere” dahil olan ancak nihai taslakta değiştirilen, Guterres’in raporunda da önerilen bir diğer konunun ise “ister askeri, polisiye veya sivil nitelikli olsun, ara bölgede ortaya çıkan gerilim ve anlaşmazlıkların çözümü için mekanizmaların kurulmasıyla” ilgili olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın, iki toplumlu düzeyde askeri içerikli konuların ele alınmasına kesin itirazıyla, BM Güvenlik Konseyi’nin Ada’daki tarafları ve müdahil tarafları (Türk ordusunu kast ederek), ara bölgedeki UNFICYP’in komut yetkisine saygı duymaya çağırdığını yazan gazete,rapor taslağının bir başka noktada ise, BM Genel Sekreteri’nden Temmuz ayında hazırlayacağı rapora gerginliklerin azaltılması mekanizmalarının oluşturulması çabalarını da eklemesini istediğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca bugün oylamaya sunulacak, üzerinde anlaşmaya varılan rapor taslağı üzerinde Konsey üyeleri tarafından görüş ortaya konulmasının beklenmediğini, çünkü bunun daha önce BM’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen görüşmede yapıldığını yazdı.

Habere göre Güvenlik Konseyi “taraflara ve tüm müdahil taraflara, gelecekteki süreç için Lute’un istişarelerin sunduğu önemli fırsatı değerlendirme, bu istişarelere etkin ve yapıcı bir şekilde katılma çağrısında bulunurken referans şartlarında anlaşmaya varılması teşvikinde de bulundu.

Güvenlik Konseyi ayrıca taraflara ve iki toplumun liderlerine, müzakerelerin yeniden başlaması ve başarı olasılığına zarar veren olası faaliyetlerden kaçınılmasına ilişkin BM istişarelerini kullanarak, BM himayesindeki çözüm sürecine, yapıcı şekilde etkin olarak müdahil olmaları ve taahhütte bulunma çağrısında da bulundu.

Alithia gazetesi ilgili haberi “UNFICYP Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Nihai Rapor Taslağı İki Tarafa Teşviklerle-“Referans Şartlarında Anlaşın, İleriye Gidin” başlığıyla aktardı.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin raporunun, yarın sabah yapılacak olan oturumda onaylanmasının beklendiğini belirtti.

Haravgi ise haberi “BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu Raporu 15 Nisan’a Kadar” başlığıyla aktardı.

