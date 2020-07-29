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Unficyp raporu onaylandı

BM Güvenlik Konseyi’nin dün, BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadaki görev süresini 6 ay daha (31 Ocak 2021’e kadar) uzatan 2537 sayılı raporu onayladığı bildirildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 11:56
Unficyp raporu onaylandı
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Fileleftheros gazetesi, raporda BM Güvenlik Konseyi üyelerinin görüşlerinin yer almadığını kaydederken, dünkü toplantının konseyin ikinci toplantısı olduğunu ve telekonferans yöntemiyle değil, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) salonunda, tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Andreas Mavroyannis’in, Rum Hükümeti’nin UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasından memnuniyet duyduğunu ifade ettiğini kaydetti.

Habere göre Mavroyannis, mevcut durumun ve sürekli artan tahriklerin, UNFICYP’in gerekliliğini ortaya koyduğunu ve bu sebeple, “ev sahibi ülke” olarak UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına rıza gösterdiklerini belirtti.

Mavroyannis, Rum Hükümeti adına BM Güvenlik Konseyi üyelerine, BM Sekreterliği’ne ve UNFICYP personeline, henüz barış sağlanamamış olsa da, Kıbrıs’taki istikrarın garanti altına alınmasına koydukları katkı için teşekkürlerini sundu.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın da bu konuda açıklama yaptığını ve UNFICYP raporunun onaylanmasından duyulan memnuniyeti belirttiğini yazdı.

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Habere göre açıklamada, raporda BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs ile ilgili tüm kararları ile Kıbrıs sorununun çözüm zemininin, 1251 sayılı karara atıfta bulunularak teyit edilmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, raporda Berlin’de 2019 yılının Kasım ayında yapılan görüşmeden ve BM Genel Sekreteri’nin, özlü görüşmelerin en kısa zamanda başlayabilmesi için ortak başlangıç noktası olarak referans şartları belirlenmesinde başarılı olunması konusundaki çabalara devam etme niyetinden bahsedildiği de vurgulandı.

Rum Dışişleri Bakanlığı, açıklamasında BM Güvenlik Konseyi’nin bu rapor aracılığıyla Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması için çağrı yaptığını ve mesaj verdiğini de kaydetti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi’nin, gelişmeleri yakından izleyerek “Türk ihlallerinin” sona ermesi ve Türkiye’nin uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyete uyum sağlaması için nüfuzunu artırması gerektiği yönünde görüş belirtirken, raporda ateşkes hattındaki askeri ihlallerin artmasından duyulan endişeden de bahsedildiğini ve bu noktada Türk askerinin sorumluluğuna göndermede bulunulduğunu, UNFICYP’in yetkisine saygı gösterme çağrısı yapıldığını ve mevcut durum devam ettiği sürece UNFICYP’in görevinin devam etmesinin önemine vurgu yapıldığını belirtti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı, raporda Akyar’daki durumun iyileştirilmesi çağrısında bulunulduğunu, Maraş ile ilgili 550 ve 789 sayılı kararların teyit edildiğini ve Kayıp Şahıslar Komitesi ile işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısının yapıldığını kaydetti.

Son Güncelleme: 29.07.2020 12:20
Anahtar Kelimeler:
UNFICYP Raporu
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