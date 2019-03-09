Uluslararası Pilotlar Birliği, Lefkoşa Fır’ı konusunda endişeli

Uluslararası Pilotlar Birliği Federasyonu’nun (IFALPA), üyesi pilotlara gönderdiği bir bildiride, uçuş emniyetini tehlikeye attığı iddiasıyla Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin talimatlarına uymamaları konusunda uyardığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Türkiye Yüzünden Kritik Boşluklar – IFALPA, Lefkoşa FIR’ı Konusunda Uyarıyor ve Önlem Alınmasını İstiyor” başlıkları altında verdiği haberinde, IFALPA’nın üyesi olan pilotları Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi konusunda uyardığını iddia etti.

Habere göre, IFALPA, üyelerine gönderdiği “Lefkoşa FIR’ının Kuzey’inde Kritik Boşluklar” başlıklı belgede Ercan Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin uçaklara müdahaleleri ve merkezin Güney Kıbrıs, Şam ve Beyrut Hava Trafik Kontrol merkezleriyle iletişimi olmamasının tehlikeler yarattığını ileri sürdü.

Habere göre, IFALPA, özellikle Türkiye FIR hattından “Kıbrıs Cumhuriyeti” FIR hattına geçecek uçakların Ercan’ın müdahalelerine dikkat etmeleri ve sadece Rum hava trafik kontrol merkeziyle iletişimde olmaları gerektiği iddiasında bulundu.

Pilotların Ercan’la sadece “bilgi verme amaçlı” iletişime geçmeleri ve herhangi bir yön değiştirme ya da yükselme talimatına uymamaları istendi.



