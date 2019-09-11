Uluslararası ödüllü Dijital Emlak Satış Platformu Güney Kıbrıs’ta
Uluslararası ödüllü dijital emlak satış platformu “BidX1”in, Güney Kıbrıs’ta da hizmet vermeye başlayacağını açıkladığı bildirildi.
Uluslararası ödüllü Dijital Emlak Satış Platformu Güney Kıbrıs’ta
Uluslararası ödüllü dijital emlak satış platformu “BidX1”in, Güney Kıbrıs’ta da hizmet vermeye başlayacağını açıkladığı bildirildi.
11 Eylül 2019 Çarşamba 07:56
Fileleftheros gazetesi, Uluslararası ödüllü dijital emlak satış platformu “BidX1”in, dünyanın her yerindeki alıcılar için, internet üzerinden emlak satışının güvenli ve etkin şekilde sağlanmasına olanak sunduğunu yazdı.
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