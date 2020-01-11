Uluslararası Bizans ve Orta Çağ Bilimleri konferansı düzenleniyor
3. Uluslararası Bizans ve Orta Çağ Bilimleri Konferansı’nın, 17-19 Ocak tarihleri arasında Lefkoşa Rum kesiminde yapılacağı bildirildi.
Uluslararası Bizans ve Orta Çağ Bilimleri konferansı düzenleniyor
3. Uluslararası Bizans ve Orta Çağ Bilimleri Konferansı’nın, 17-19 Ocak tarihleri arasında Lefkoşa Rum kesiminde yapılacağı bildirildi.
11 Ocak 2020 Cumartesi 09:10
Haravgi gazetesi, 24 ülkeden 120 bilim adamının katılımıyla gerçekleştirilecek konferans çerçevesinde, KKTC’deki kültürel mirasın tahribatının da bilim insanlarının bilgisine getirilecek olmasından ötürü, Güney Kıbrıs’ın bazı siyasi kazanımlar elde edeceğini yazdı.
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