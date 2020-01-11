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Uluslararası Bizans ve Orta Çağ Bilimleri konferansı düzenleniyor

3. Uluslararası Bizans ve Orta Çağ Bilimleri Konferansı’nın, 17-19 Ocak tarihleri arasında Lefkoşa Rum kesiminde yapılacağı bildirildi.

Uluslararası Bizans ve Orta Çağ Bilimleri konferansı düzenleniyor

3. Uluslararası Bizans ve Orta Çağ Bilimleri Konferansı’nın, 17-19 Ocak tarihleri arasında Lefkoşa Rum kesiminde yapılacağı bildirildi.

11 Ocak 2020 Cumartesi 09:10
Uluslararası Bizans ve Orta Çağ Bilimleri konferansı düzenleniyor

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Haravgi gazetesi, 24 ülkeden 120 bilim adamının katılımıyla gerçekleştirilecek konferans çerçevesinde, KKTC’deki kültürel mirasın tahribatının da bilim insanlarının bilgisine getirilecek olmasından ötürü, Güney Kıbrıs’ın bazı siyasi kazanımlar elde edeceğini yazdı.

Son Güncelleme: 11.01.2020 12:29
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Bizans Ve Orta Çağ Bilimleri Konferansı
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