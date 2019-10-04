Ulusal Konsey toplantısı sona erdi

Rum Ulusal Konsey toplantısının, öğlen 13.00 sıralarında tamamlandığı haber verildi.

Toplantının 10.30 sıralarında başladığını ve yaklaşık olarak 2 buçuk saat sürdüğünü bildiren Rum haber kaynakları, Anastasiadis’in toplantıya katılan Rum siyasi parti başkanlarını, Yavuz sondaj gemisinin bölgeye yeniden gelişiyle meydana gelmekte olan yeni olgular ışığında, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve New York temasları hakkında bilgilendirdiğini kaydetti.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise toplantının sona ermesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in Ulusal Konsey üyelerini, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la yapılan istişareler, New York’ta BM Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği görüşme, diğer temasları, aynı zamanda Maraş konusunda BM Güvenlik Konseyi’ne yapılan başvuru konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirdiğini belirtti.

Prodromu toplantı esnasında “Kıbrıs MEB’inde yer alan 7’inci parseldeki yeni Türk müdahalesi ve hükümetin bunun karşısındaki faaliyetleri hakkında bilgi verildiğini” de ifade etti.

Prodromu, “Anastasiadis’in toplantı sırasında, referans şartlarında anlaşmaya varılması ve Kıbrıs sorununun çözümü için müzakerelerin yeniden başlamasına ulaşılması konusundaki kararlılığını yinelediğini” de dile getirdi.

Prodromu, tüm Rum siyasi güçlerin “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’i içerisindeki yeni kışkırtıcı ve yasadışı müdahalesini şiddetle kınadıklarını” da savundu.

Hükümetin ileri sürülen Türk tehditlerinin ele alınması için hangi önlemleri alacağı konusundaki bir soruya ise Prodromu, “ellerindeki tüm hukuki, politik ve diplomatik araçları kullanarak faaliyetlerde bulunulduğunu ve şu an başka bir şeyden söz etmenin yararlı olmayacağını” ekledi.