Ülkesinde dolandırcılıktan aranan Ukraynalı Güney Kıbrıs’ta tutuklandı

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Rum polisinin son 5 yıldır ülkesinde 22 milyon dolarlık dolandırıcılık olayına karıştığı için hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan 50 yaşındaki Ukraynalı’yı tutukladığı belirtildi.

Haravgi gazetes, İnterpol ile işbirliği çerçeve 50 yaşındaki Ukraynalı’nın Limasol’a bağlı Suni’de tutuklandığını ve dün Limasol Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazdı.

Habere göre, Ukraynalı, Ukrayna makamlarına teslim edilmesine ilişkin davaya kadar kefaletle serbest bırakıldı.

