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Ucuz benzin için KKTC’ye geliyorlar

Kıbrıslı Rumların, ucuz benzin için KKTC’ye geldiği belirtildi.

15 Ekim 2021 Cuma 11:45
Ucuz benzin için KKTC’ye geliyorlar

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Rumların, özellikle “Mağusa bölgesindeki” benzin istasyonlarına yönelik taleplerinde, yüzde 30’u geçen oranda azalma gözlemlendiğini yazdı.

Haberi “Binlerce Sürücü Ucuz Yakıt İçin İşgal Altındaki Topraklarda” başlığıyla veren gazete “Mağusa bölgesindeki” benzin istasyonları sahiplerinin, bu yöndeki şikayetlerine yer verdi.

2-12 Ekim tarihleri arasında sadece Derinya sınır kapısından, Kıbrıslı Rumlara ait 4 bin 555 aracın geçtiğini yazan gazete, bu döneme ait günlük araç geçiş sayısının, bazı nedenlerden ötürü verilerin kaydedilmemesi nedeniyle hesaplanmadığını da belirtti.

Dikelya İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen “Strovilya” (Akyar) kapısından geçişlerin yukarıdaki rakama dahil edilmediğini belirten gazete, bu geçiş kapısında da yoğunluk bulunduğunu yazdı.

Habere göre, “Mağusa bölgesi” benzin istasyonları sahipleri adına konuşan Dimosthenis Spartiatis, insanların para tutmadığını, maaşlarından kesintiler yapıldığını, başa çıkmalarının mümkün olmadığını ve pahalılık nedeniyle insanların ucuz benzin almak için Kuzey’e gittiğini söyledi.

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Benzin istasyonu sahipleri olarak hükümete, bu zor dönemde akar yakıttaki tüketici vergisini düşürmesi ve Kıbrıslı Rum araçların Kuzey’e yönelik akını durdurmak için çok baskı yaptıklarını söyleyen Spartiatis, hükümet yetkililerinin, Güney Kıbrıs’taki akar yakıt fiyatlarının düşmesi durumunda günün sonunda satışların da artacağını anlamamaya devam ettiğini söyledi.

Spartiatis, bu şekilde paraların, Rum ekonomisi için “kara deliği” teşkil eden KKTC ekonomisine gittiğini, insanların Kuzey’den sadece akaryakıt değil, tütün ürünleri, kıyafet, ayakkabı ve başka ürünler de satın aldıklarını belirtti.

Spartiatis,  iflas ve işsizliğin Kıbrıslı Rumları tehdit ettiğini, Kıbrıslı Türklerin bu durumu gözettiğini ancak Rum hükümetinin kayıtsızca “ıslık çalmaya” devam ettiğini söyledi.

Gazete, KKTC’den benzin satın alanlara ilişkin bir örnek vererek Paralimni’deki bir benzin istasyonu sahibinin, müşteri olarak, ilk önce arkadaşının oğullarını, daha sonra arkadaşını ve arkadaşının damadını kaybettiğini yazdı.

Müşteri kaybına, bir süre öncesine kadar KKTC’den benzin alanları eleştiren arkadaşının damadıyla başladığını söyleyen benzin istasyonu sahibi, arkadaşının ise geçtiğimiz günlerde araba yıkatmak için gittiği benzinci arkadaşına “her zaman arkadaşız ama yakıt için bu kadar para ödemem mümkün değil, karşı tarafta benzin yarı fiyattır” dediğine işaret etti.

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Son Güncelleme: 15.10.2021 12:57
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