Üçlü görüşme senaryoları

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kasım ayında Paris veya Cenevre’de üçlü görüşme yapacakları yönünde bilgiler bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kasım ayında Paris veya Cenevre’de üçlü görüşme gerçekleştirecekleri yönünde bilgiler bulunduğunu yazdı.

Guterres’in söz konusu dönemde Fransa, İsviçre ve Türkiye’de olacağını vurgulayan gazete, Türkiye’de üçlü zirve olamayacağından diğer iki ülkede gerçekleşmesinin büyük olasılık olduğu yorumunda bulundu.

Politis gazetesi ise edindiği bilgilere göre, üçlü görüşmenin 12-13 Kasım tarihlerinde Paris’teki “Barış Forumu” çerçevesinde veya Kasım sonunda Cenevre’de bir yerde yapılması ihtimalinden söz etti.

Gazeteler, Rum hükümet kaynaklarının verdikleri bilgilerde, henüz herhangi bir randevunun kesinleşmediğini, bu yönde bir davet gelmesi durumunda ise Rum hükümetinin, Türk “kışkırtmalarına karşın” olumlu yanıt vereceğini söylediklerini aktardı.