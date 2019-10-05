banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504
Gazimağusa’da kundaklama: 3 tutuklu!
GAZİMAĞUSA’DA KUNDAKLAMA
Cep tefonu hırsızlığı
CEP TEFONU HIRSIZLIĞI
Paşaköy’de uyuşturucu
PAŞAKÖY’DE UYUŞTURUCU
Ani ölüm: 37 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM

Üçlü görüşme senaryoları

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kasım ayında Paris veya Cenevre’de üçlü görüşme yapacakları yönünde bilgiler bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

Üçlü görüşme senaryoları

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kasım ayında Paris veya Cenevre’de üçlü görüşme yapacakları yönünde bilgiler bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:35
Üçlü görüşme senaryoları

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kasım ayında Paris veya Cenevre’de üçlü görüşme yapacakları yönünde bilgiler bulunduğu iddiasını gündeme getirdi.

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kasım ayında Paris veya Cenevre’de üçlü görüşme gerçekleştirecekleri yönünde bilgiler bulunduğunu yazdı.

banner317
Guterres’in söz konusu dönemde Fransa, İsviçre ve Türkiye’de olacağını vurgulayan gazete, Türkiye’de üçlü zirve olamayacağından diğer iki ülkede gerçekleşmesinin büyük olasılık olduğu yorumunda bulundu.

Politis gazetesi ise edindiği bilgilere göre, üçlü görüşmenin 12-13 Kasım tarihlerinde Paris’teki “Barış Forumu” çerçevesinde veya Kasım sonunda Cenevre’de bir yerde yapılması ihtimalinden söz etti.

Gazeteler, Rum hükümet kaynaklarının verdikleri bilgilerde, henüz herhangi bir randevunun kesinleşmediğini, bu yönde bir davet gelmesi durumunda ise Rum hükümetinin, Türk “kışkırtmalarına karşın” olumlu yanıt vereceğini söylediklerini aktardı.

Son Güncelleme: 05.10.2019 15:09
Anahtar Kelimeler:
AnastasiadisGuterresüçlü Görüşme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de bakır rezervleri tükeniyor
Güney'de bakır rezervleri tükeniyor
“Federasyon ve Sol” konulu konferans bugün yapılıyor
“Federasyon ve Sol” konulu konferans bugün yapılıyor
Ayia Napa Manastırı’ndaki kazılarda önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktı
Ayia Napa Manastırı’ndaki kazılarda önemli arkeolojik buluntular ortaya çıktı
İki Toplumlu Gazetecilik Değişim Programı
İki Toplumlu Gazetecilik Değişim Programı
AKEL, İlker Kılıç için taziye yayımladı
AKEL, İlker Kılıç için taziye yayımladı
Ulusal Konsey toplantısı sona erdi
Ulusal Konsey toplantısı sona erdi
İleri Sürülen “türk Ambargosu” Yüzünden Havayollarına Tazminat Ödenmesi Konusu
İleri Sürülen “türk Ambargosu” Yüzünden Havayollarına Tazminat Ödenmesi Konusu
Yavuz Sondaj Gemisi 7’inci Parselde İddiası
Yavuz Sondaj Gemisi 7’inci Parselde İddiası
Girne Belediye Başkanı Güngördü: “canlılara Karşı Sevecen Ve Koruyucu Olmalıyız”
Girne Belediye Başkanı Güngördü: “canlılara Karşı Sevecen Ve Koruyucu Olmalıyız”
Kıbrıslı Rum Ve Türk Eşcinsel Çiftin Filipinlerden Yasa Dışı Olarak Evlat Edinmesine Yardımcı Olan Filipinli Asıllı Kadına 6 Yıl Hapis Cezası
Kıbrıslı Rum Ve Türk Eşcinsel Çiftin Filipinlerden Yasa Dışı Olarak Evlat Edinmesine Yardımcı Olan Filipinli Asıllı Kadına 6 Yıl Hapis Cezası

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim