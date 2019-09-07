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Üç siyasi parti, Kıbrıs sorununda karar alınmasını istemiyor

Üç Rum siyasi parti,  “Kıbrıs Rum tarafı için zararlı olacağı gerekçesiyle Kıbrıs sorununda karar alınmamasını istiyor.

Üç siyasi parti, Kıbrıs sorununda karar alınmasını istemiyor

Üç Rum siyasi parti,  “Kıbrıs Rum tarafı için zararlı olacağı gerekçesiyle Kıbrıs sorununda karar alınmamasını istiyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:33
Üç siyasi parti, Kıbrıs sorununda karar alınmasını istemiyor

Fileleftheros’un “Üç Parti İtiraz Ediyor… Nikos Hristodulidis, DİKO ve Dayanışma Hareketi’nin Hedef Tahtasında” başlıklı haberinde, Rum tarafı için zararlı olacağı gerekçesiyle Kıbrıs sorununda karar alınmasına karşı çıkan DİKO ve Dayanışma Hareketi’nin, Guterres Çerçevesi ile ilgili açıklaması yüzünden Hristodulidis’i hedef tahtasına oturttuklarını yazdı.

Habere göre, DİKO tarafından yayımlanan açıklamada “Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in, siyasi üstü Başkan Nikos Anastasiadis’in 30 Haziran 2017 tarihli Guterres Çerçevesi ile ilgili kendi ilan ettiklerini geçersiz kılması ve çerçevenin referans şartlarına dahil edilmesi konusunda taviz vermesini örtmeye çalışmasını anlıyoruz ancak olgular Sayın Hristodulidis’i yalanlıyor” ifadelerine yer verildi.

Anastasiadis’in Guterres Çerçevesi ile ilgili söylemlerini ve son dönemde konuyla ilgili savunduklarını tek tek sıralayan ve Anastasiadis’in tezlerini sorgulayan DİKO, “Nikos Anastasiadis halka karşı güvenilmez olduğunu gösteriyor. Dışişleri Bakanı Hristodulidis de yalan söyleyerek bunu örtemez” vurgusu yaptı.

Dayanışma Hareketi, baştan beri referans şartlarının dayanacağı üç ana bacağa dair ciddi endişeler bulunduğunu ve şu ana kadar varılan yakınlaşmaların hiçbir yere listelenmeyip, müphem bırakılmasının birçok soru işareti yarattığı görüşünü ortaya koydu.

Eroğlu-Anastasiadis 2014 anlaşmasının birçok kez sorgulandığını ve “hangi Guterres Çerçevesi’nden söz ettiğimize netlik kazandırılmalıdır” anlaşmasına atıf yapan Hareket, “Başkan Anastasiadis, referans şartlarında mutabakata zemin kabul ettiği Guterres Çerçevesi’nin şartlarına ve parametrelerine netlik kazandırmalıdır” görüşünü ortaya koydu.

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Dayanışma Hareketi, Nikos Hristodulidis’in dile getirdiği, müzakerelerde ‘her şeyde anlaşmaya varılana kadar hiçbir şeyde anlaşılmış sayılmayacak’ doktrininin geçerli olduğu tezinin, RIK’te yine kendisi tarafından yapılan, ‘Guterres Çerçevcesi stratejik bir anlaşmadır ve Kıbrıs sorununun çözümüne zemindir’ toparlamasıyla çürütüldüğüne dikkat çekti.

ELAM ise “hükümet  ‘akılcı’ ve ’yaratıcı’ önerilerde bulunmadan, denizde ve karadaki Türk yayılmacılığı devam ettiği sürece müzakereyi kabul etmeyeceğinde kat’i olmalıydı.  Bunun yerine tamamen tersini yapıyor çünkü referans şartlarında mutabakat çabası yeni korkunç tavizlere yolu açar” görüşünü ortaya koydu.

Aynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yoğun bir programı olmasına rağmen DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile parti meclis grubu ile planlı akşam yemeğini ertelemediğine dikkat çekerek, yemekte, iki tarafın da Rum Başkanlık Sarayı ile DİSİ arasında bir olumlu ajanda oluşturulması ve ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi arzusunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, DİSİ meclis grubu ile yemekte Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri ve Jane Holl Lute’un son turu hakkında bilgi verdi. Gelişme olması ve müzakere prosedürünün yeniden başlaması için referans şartlarında anlaşma olması yönündeki heyecanını ortaya koyan Anastasiadis  “sahne hala kaygan. Çabanın mutlu sona ulaşmasını diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 07.09.2019 12:31
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Sorunu
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