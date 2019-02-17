UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın demeci

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, bugün Rum basınında yer alan demecinde, federasyonun tuzak olduğunu söyledi.

Tatar, Rum gazetelerinden Kathimerini’de yer alan demecinde özetle “şu an Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğunu, gerçeğin bu olduğunu, Kıbrıslı Türklerin Kuzey’de, Kıbrıslı Rumların ise Güney’de olduğunu” söyledi.

Tatar “bu sebepten dolayı, eğer bir anlaşmayla birlikte çözüm, barış istiyorsak gerçeğin kabul edilmesi gerektiğini ve var olan iki devlet temelinde bir çözüme gidilmesi gerektiğini” savundu.

Kendi açısından federasyonun bir tuzak olduğunu da ifade eden Tatar, “AB çatısı altında bir federasyon öngörüldüğünü ve bunun hakikatte özgür dolaşım, yerleşim ve Türkiye’nin çekilmesiyle tek(üniter) bir devlet olacağını” söyledi.

“Türkiye’ye bu topraklarda var olmalarının garantisi olarak baktıklarını”da söyleyen Tatar, dolayısıyla böyle bir durumda gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak olmalarının kendilerini endişelendirdiğini ve karşı tarafın bu endişelerine saygı duymasını istedi.

Tatar, “Hiç kimsenin Kıbrıslı Rumların Avrupalı olduğunu, fakat Kıbrıslı Türklerin olmadığını iddia edemeyeceğini” de savunarak, “madem Avrupalıyız, AB çatısı altında neden iki devlet olmasın” sorusunu sordu.

Tatar, “Kalıcı bir çözüm hedefliyorsak, mevcut gerçeklikler temelinde bir çözüme varmalıyız” ifadesini de kullandı.