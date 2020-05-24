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Tutukevindeki 17 Terör Zanlısı Rum Yönetimi İçin Baş Ağrısı

Lefkoşa, 24 Mayıs 2020 : Güney Kıbrıs’ta, Mennoya tutukevinde tutulan ve haklarında terör örgütleriyle bağlantılı olduklarına dair bilgiler bulunan 17 yabancı uyruklunun, Rum Yönetimi için baş ağrısı teşkil ettiği haber verildi.

24 Mayıs 2020 Pazar 13:15
Tutukevindeki 17 Terör Zanlısı Rum Yönetimi İçin Baş Ağrısı
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Lefkoşa, 24 Mayıs 2020 : Güney Kıbrıs’ta, Mennoya tutukevinde tutulan ve haklarında terör örgütleriyle bağlantılı olduklarına dair bilgiler bulunan 17 yabancı uyruklunun, Rum Yönetimi için baş ağrısı teşkil ettiği haber verildi.

Alithia gazetesi manşetten “17 Terör Zanlısıyla İlgili Baş Ağrısı” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, bu kişilerin terör örgütleri, özellikle de IŞİD’le şüpheli bağlantıları olduğuna dair bilgiler bulunduğunu belirtti.

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris ise gazeteye açıklamasında, bu kişilerin tutuklu olduğunu doğrulayarak, bu kişilerin tutuklu olmasının, kamu güvenliği sebepleri açısından gerekli olarak addedildiğini vurguladı.

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Bu kişileri terör örgütleriyle ilişkilendiren bilgilerin, Rum makamlarına İnterpol ve işbirliği yapılan diğer ülkelerin istihbarat birimleri tarafından verildiğini yazan gazete, bu kişilerin Güney Kıbrıs’a, koronavirüs salgını öncesinde, kontrolsüz göçmen ve mülteci akışları aracılığıyla ulaştıklarına işaret etti.

Rum makamlarının çabasının, bu kişileri en kısa zamanda mevcut yasal prosedürlerle sınır dışı etmek olduğunu yazan gazete, Rum İçişleri Bakanı Nuris’in, sınır dışılar konusunda, zaman alan iltica prosedürleriyle birlikte ekstra sorunlar olduğunu, aynı zamanda koronavirüs salgını yüzünden uçuşların ertelenmesinin de ekstra gecikmelere neden olduğunu söylediğini aktardı.

Gazete, terör örgütleriyle şüpheli bağlantıları olduğu gerekçesiyle Mennoya tutukevinde tutulmakta olan kişilerin çoğunun, son dönemde Rum Yüksek Mahkemesi’ne başvurarak, kendilerini terörle ilişkilendiren somut bilgiler olmadığı ve tutukluluk sürelerinin gereğinden fazla olduğunu savunarak, serbest bırakılmalarını istediklerini de ekledi.

(İY/FEZ)                          

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