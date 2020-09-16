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Tus Havayolları Rum Hükümetinden Maddi Destek Talebinde Bulundu

“TUS Havayolu” şirketi, Mart ayından itibaren uçuşlarına yeniden başlayabilmek için Rum hükümetinden 800 bin Euro destek talep etti.

16 Eylül 2020 Çarşamba 15:23
Tus Havayolları Rum Hükümetinden Maddi Destek Talebinde Bulundu
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TUS Havayolu” şirketi, Mart ayından itibaren uçuşlarına yeniden başlayabilmek için Rum hükümetinden 800 bin Euro destek talep etti.
Alitihia ve diğer gazeteler, “TUS Havayolu” şirketi yetkililerinin Rum Bayındırlık Bakanlığı yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, şirketin ekonomik durumu hakkında bilgi aktardıklarını ve Mart ayında uçuşlara yeniden başlayabilmek adına 800 bin Euro destek talep ettiklerini yazdılar.

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Gazete, Rum hükümetinin talebe olumlu baktığını ve şirketten altı aylık ekonomik plan sunmasını talep ettiğini de aktardı.
 

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Son Güncelleme: 16.09.2020 15:37
Anahtar Kelimeler:
TUS Havayolu
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