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“Tus Air” uçuşlarına ara veriyor

Güney Kıbrıs’ın özel havayolu şirketlerinden “Tus Air”ın, Kasım ayından itibaren uçuşlarına ara verme ve ilkbaharda uçuşlarına yeniden başlama kararı aldığı bildirildi.

“Tus Air” uçuşlarına ara veriyor

Güney Kıbrıs’ın özel havayolu şirketlerinden “Tus Air”ın, Kasım ayından itibaren uçuşlarına ara verme ve ilkbaharda uçuşlarına yeniden başlama kararı aldığı bildirildi.

01 Ekim 2019 Salı 08:56
“Tus Air” uçuşlarına ara veriyor

Güney Kıbrıs’ın özel havayolu şirketlerinden “Tus Air”ın, Kasım ayından itibaren uçuşlarına ara verme ve ilkbaharda uçuşlarına yeniden başlama kararı aldığı bildirildi.
Politis gazetesi, şirketin ticari isim değişikliği yapacağını ve yeni isminin “ELA Airways” olacağını kaydederken, şirketin son zamanlarda yalnızca İsrail’e uçtuğunu ve uçuşlarına ara vermesinin, fazla bir etkisi olmayacağını yazdı.

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Haberde, şirketin uçuşlarına ara vermesinden kaynaklanan boşluğun, İsrail’in “EL AL Airways” şirketi tarafından kapatılacağı kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 01.10.2019 12:12
Anahtar Kelimeler:
Tus Air
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