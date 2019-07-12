Türkiye’ye karşı tedbirlere İngiltere “dikeni”

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj girişimleri nedeniyle Türkiye karşı alabileceği önlemler konusundaki gelişmeler Rum basınında bugün de geniş şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Tedbirlere İngiltere Dikeni” başlığıyla manşetten verdiği haberinde İngiltere’nin, AB tarafından Türkiye’ye karşı hedeflenen önlemlerin alınmasına, bir kez daha engel koyduğunu yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Ankara’ya karşı hukuki yaptırımlar sunulması gerekliliğinde ısrar ederken, Londra’nın, AB üyesi “28” ülkenin sonuç bildirgesi taslağındaki hedeflenen tedbirlere ilişkin ifadenin benimsenmesi sürecine engel koyduğunu yazan gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak İngilizlerin, hedeflenen tedbirlere yönelik kararın, daha ileriki aşamada ve Türk faaliyetlerinin yeniden değerlendirilmesinin ardından alınmasına işaret etti.

Gazete bunun aksine Rum Yönetimi’nin ise 20 Haziran’daki Avrupa Konseyi zirvesine atıfta bulunarak, hedeflenen tedbirlere ilişkin önerilerin, yaptırımların şöyle ya da böyle alınması gerektiği konusunda ısrar ettiğini yazdı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak bu konunun gerilime neden olduğunu ve AB üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER ve ilgili diğer toplantıda herhangi bir sonuca varılmaksızın, 28lerin ardı ardına görüşmeler yapmasına yol açtığını belirtti.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’ye karşı tedbirlere ilişkin herhangi bir sonuç bildirgesinin, Avrupa Konseyi’nin yüksek düzeydeki, AB’nin oy birliğiyle karar verdiği görüşün gerisinde kalmaması gerektiğinde ısrarcı oldu.

Gazete, gelişmelere bağlı olarak Hristodulidis’in, 5’inci paragrafa yönelik Rum tarafının itirazları nedeniyle, sonuç bildirgesi taslağının onaylanmasına ilişkin sessiz süreci bozmasının da ihtimal dışı bırakılmadığı belirtildi.

Sonuç bildirgesi taslağının, 28 üye ülkenin bütünü tarafından onaylanması gerektiğine de dikkati çeken gazete sonuç bildirgesi taslağının 5 paragrafına da ayrıntılarıyla yer verdi.

Habere göre sonuç bildirgesi taslağında, “Türkiye ile AB arasında yürütülen Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulması, Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine devam etmesine bağlı olarak bunun Türkiye-AB ilişkilerinde olumsuz etkilere sahip olacağı, Türkiye’ye yönelik bu sondajlara son vermesi çağrısı, Türkiye'ye aktarılan üyelik öncesi AB fonlarının 2020 yılından itibaren azaltması” gibi olgular yer alıyor.

Öte yandan Alithia gazetesi, COREPER daimi temsilcilerinin üzerinde çalıştıkları sonuç bildirgesi taslağının bu sabahtan itibaren sessiz oylama süreci içerisinde bulunacağını yazdı.

Gazete Rum Haber Ajansı’na bilgi veren kaynaklara atıfta bulunarak Türkiye’ye karşı tedbirler üzerinde çalışılmasının, öze ilişkin olarak tamamlandığını ancak taslağın ilgili son paragrafındaki nihai sözel ifadeye yönelik bir anlaşmazlığın bulunduğunu, bu nedenden dolayı taslağın sessiz kabul sürecinde olduğunu belirtti.

AKEL

Haravgi gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, AB’nin Türkiye için üzerinde çalıştığı tedbirlerin sorulması üzerine, Hükümetin; “MEB” içerisindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarının ve teyitlerinin “yıkıldığını” belirtti.

Kiprianu açıklamasında, AB tarafından Türkiye’ye karşı alınması beklenen tedbirler konusunda bugüne kadar olan gelişmeler konusunda herkesi düşünmeye davet etti.

Hükümete ve özellikle Dışişleri Bakanı Hristodulidis’e seslenen Kiprianu, Hristodulidis’in, bir yandan kendilerine, Münhasır Ekonomik Bölge’nin donatıldığını ve hiç kimsenin sorun çıkaramayacağının söylediğini diğer yandan ise herhangi bir sorunun göğüslenmesi için yeterli mekanizmaların oluşturulduğundan söz ettiğini belirtti.

Kiprianu, bunların kağıt kulesi gibi yıkıldığından da söz etti.

Kiprianu, AKEL olarak Türkiye’yi zora sokmak istediklerini, Anastasiadis’in, AKEL’in söylediklerini benimsemesi durumunda Türkiye’nin çok zor bir konumda olacağını savundu.