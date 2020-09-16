Türkiye’nin Yeni Navtex’i Rum basınında

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan etmesi, Rum basınında “gerginliğin azaltılması çabalarını yok eden bir eylem” şeklinde yorumlandı.

Fileleftheros gazetesi, “Ankara AB-Merkel’i Ortada Bırakıyor – Yavuz İçin İlan Edilen Yeni Navtex Doğu Akdeniz’de Gerginliğin Azaltılması Çabalarını Havaya Uçurdu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin dün ilan ettiği yeni Navtex’in, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sona erdirilmesi yönünde çabaları boşa çıkardığı yorumunda bulundu.

Türkiye’nin Yavuz gemisi için ilan ettiği Navtex’le, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) kalmayı sürdüreceğini vurgulayan gazete, yeni Navtex’in gerginliğin azaltılması yönünde AB içerisinde çaba gösterenlerin ve Almanya’nın girişimlerini de ortada bıraktığını iddia etti.

Doğu Akdeniz’deki durumun ele alınacağı AB Konseyi zirvesi çerçevesinde diplomatik faaliyetlerin de yoğunlaştığını belirten gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in bugün Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyareti hatırlattı.

Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Yaptırım Uygulanması Anlaşması Zor – Üye Ülkeler Arasında Şu Ana Kadar Uzlaşı Yok – Lefkoşa Ek Yaptırımlar İçin Israr Edecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye’ye yönelik bir yaptırım kararı alınması konusunda üye devletler arasında uzlaşı olmadığını yazdı.

Haberinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in dün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda şu an için üye devletler arasında görüş birliği bulunmadığını söylediğine dikkat çeken gazete, Türkiye’ye “light” yaptırımlar uygulanması ihtimalinden söz etti.

ANASTASİADİS PARTİ BAŞKANLARINI BİLGİLENDİRDİ

Gazete haberinin devamında, Rum hükümetinin, Türkiye’ye yönelik yaptırımların genişletilmesi yönündeki diplomatik girimlerini sürdürdüğünü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün Rum siyasi parti başkanlarını bilgilendirdiğini yazdı.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yeni Navtex ilanına değinerek, bu gelişmenin “Türkiye’nin istikrarı bozma ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinden kuşku duyulmasını sağlama politikasının bir göstergesi olduğu” iddiasında bulundu.



Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması konusunda ise Kusios, AB’nin Belarus’a yaptırım uygulaması yönünde karar alırken Türkiye’ye gelince çifte standart uygulamasının kabul edilemez olduğunu savundu.Gazete, dünkü toplantı ardından parti başkanlarının herhangi bir açıklamada bulunmadıklarını belirterek, sadece DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun açıklamasına kısaca yer verdi.Neofitu açıklamasında, Kıbrıs sorununun uluslararası toplumun gündemine girdiğini iddia etti ve iç siyasette birlik olunması ve iyi hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.Neofitu, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Kıbrıs sorununda gelişme yaşanacağına olan inancını da dile getirdi.Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:Haravgi; “Borrell’den Görüş Birliği Olmadığı İtirafı – Kusios: Avrupa Konseyi Yaptırımları Ele Almalı”.Alithia; “Borrell’den Türkiye’ye Yaptırımlar Konusunda Uyarı – Yavuz 6’ncı Parselde Kalmaya Devam Ediyor”.