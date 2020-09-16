banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1114
ALTIN
472.707
DOLAR
7.4691
STERLİN
9.7185
EURO
8.8720
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün...
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
banner364

Türkiye’nin Yeni Navtex’i Rum basınında

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan etmesi, Rum basınında “gerginliğin azaltılması çabalarını yok eden bir eylem” şeklinde yorumlandı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:02
Türkiye’nin Yeni Navtex’i Rum basınında
banner337
banner351

 Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni Navtex ilan etmesi, Rum basınında “gerginliğin azaltılması çabalarını yok eden bir eylem” şeklinde yorumlandı.
Fileleftheros gazetesi, “Ankara AB-Merkel’i Ortada Bırakıyor – Yavuz İçin İlan Edilen Yeni Navtex Doğu Akdeniz’de Gerginliğin Azaltılması Çabalarını Havaya Uçurdu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin dün ilan ettiği yeni Navtex’in, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sona erdirilmesi yönünde çabaları boşa çıkardığı yorumunda bulundu.
Türkiye’nin Yavuz gemisi için ilan ettiği Navtex’le, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) kalmayı sürdüreceğini vurgulayan gazete, yeni Navtex’in gerginliğin azaltılması yönünde AB içerisinde çaba gösterenlerin ve Almanya’nın girişimlerini de ortada bıraktığını iddia etti.
Doğu Akdeniz’deki durumun ele alınacağı AB Konseyi zirvesi çerçevesinde diplomatik faaliyetlerin de yoğunlaştığını belirten gazete, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in bugün Güney Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyareti hatırlattı.
Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini, “Yaptırım Uygulanması Anlaşması Zor – Üye Ülkeler Arasında Şu Ana Kadar Uzlaşı Yok – Lefkoşa Ek Yaptırımlar İçin Israr Edecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Avrupa Konseyi toplantısında Türkiye’ye yönelik bir yaptırım kararı alınması konusunda üye devletler arasında uzlaşı olmadığını yazdı.
Haberinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in dün Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yönelik yaptırımlar konusunda şu an için üye devletler arasında görüş birliği bulunmadığını söylediğine dikkat çeken gazete, Türkiye’ye “light” yaptırımlar uygulanması ihtimalinden söz etti.
ANASTASİADİS PARTİ BAŞKANLARINI BİLGİLENDİRDİ
Gazete haberinin devamında, Rum hükümetinin, Türkiye’ye yönelik yaptırımların genişletilmesi yönündeki diplomatik girimlerini sürdürdüğünü, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün Rum siyasi parti başkanlarını bilgilendirdiğini yazdı.
Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yeni Navtex ilanına değinerek, bu gelişmenin “Türkiye’nin istikrarı bozma ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğinden kuşku duyulmasını sağlama politikasının bir göstergesi olduğu” iddiasında bulundu.

banner341
Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması konusunda ise Kusios, AB’nin Belarus’a yaptırım uygulaması yönünde karar alırken Türkiye’ye gelince çifte standart uygulamasının kabul edilemez olduğunu savundu.
Gazete, dünkü toplantı ardından parti başkanlarının herhangi bir açıklamada bulunmadıklarını belirterek, sadece DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun açıklamasına kısaca yer verdi.
Neofitu açıklamasında, Kıbrıs sorununun uluslararası toplumun gündemine girdiğini iddia etti ve iç siyasette birlik olunması ve iyi hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.
Neofitu, KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Kıbrıs sorununda gelişme yaşanacağına olan inancını da dile getirdi.
Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:
Haravgi; “Borrell’den Görüş Birliği Olmadığı İtirafı – Kusios: Avrupa Konseyi Yaptırımları Ele Almalı”.
Alithia; “Borrell’den Türkiye’ye Yaptırımlar Konusunda Uyarı – Yavuz 6’ncı Parselde Kalmaya Devam Ediyor”.

 

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2020 12:11
Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisDoğu Akdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ara bölgede açık hava sineması
Ara bölgede açık hava sineması
RMMO kışlasından tarihi makineli tüfek çalındı
RMMO kışlasından tarihi makineli tüfek çalındı
Rum Enerji Bakanı Pilidu: “EMGF önemli bir girişim”
Rum Enerji Bakanı Pilidu: “EMGF önemli bir girişim”
Anastasiadis, Siyasi Parti Başkanlarını Bilgilendirdi
Anastasiadis, Siyasi Parti Başkanlarını Bilgilendirdi
Güneyde bugün 6 vaka saptandı
Güneyde bugün 6 vaka saptandı
Karantinada aile içi şiddet rakamları
Karantinada aile içi şiddet rakamları
“ORUÇ REİS” in bölgeden ayrılması ve Türkiye’yle ilgili yaptırımlar konusu…
“ORUÇ REİS” in bölgeden ayrılması ve Türkiye’yle ilgili yaptırımlar konusu…
Protora’da Tarihi Kalıntılar Bulundu
Protora’da Tarihi Kalıntılar Bulundu
Sahte Covid-19 Belgesiyle KKTC’ye Geçmeye Çalışan Nepalli Beş Kadın Tutuklandı
Sahte Covid-19 Belgesiyle KKTC’ye Geçmeye Çalışan Nepalli Beş Kadın Tutuklandı
Güney Kıbrıs’taki okullar dün açıldı
Güney Kıbrıs’taki okullar dün açıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim