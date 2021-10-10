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Türkiye’nin tavrı “eastmed’i batırıyor”

İsrail- Güney Kıbrıs-Yunanistan’a deniz altı doğal gaz boru hattı (EastMed) inşasına yönelik çalışmalar için önce Girit, ardından da Kıbrıs açıklarında Türk kıta sahanlığını ihlal girişiminde bulunan Nautical Geo araştırma gemisinin, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları tarafından engellendikten sonra Larnaka açıklarında demirlediği bildirildi.

10 Ekim 2021 Pazar 13:30
Türkiye’nin tavrı “eastmed’i batırıyor”

Haftalık Kathimerini “Meydan Okumalar EastMed’i Batırıyor… Nautical Geo’nun MEB’te Çalışmalarını Frenlemeye Zorlanması Doğal Gaz Boru Hattını Batırmakla Tehdit Ediyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Nautical Geo’nun 7 gündür Larnaka Limanı açığında hareketsiz durmasının, geminin Türk unsurlarınca engellenmesini gölgede bırakan iki yeni gelişmeye gebe olabileceğine dikkat çekti.
Habere göre, araştırma gemisinin Larnaka açıklarında demirde bekleme süresinin uzaması ve nihayetinde çalışma yapıp yapmayacağının bilinmemesi, AB, ABD, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail üçlü ittifakı ve İtalya’nın desteklediği Doğu Akdeniz’deki büyük ölçekli projeye (EastMed) güçlü darbe vuracak. 
Dillendirilen kaygıların da “en baştan bu projenin çok iddialı ve gerçekleştirilemez diye nitelendiren sesleri güçlendirdiğine” işaret eden gazeteye göre, müdahil taraflardan (Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, İtalya ve ABD) Türkiye’nin engelleme faaliyetlerine gelen tepkilerin zayıf olması, projenin “batmasına” dair kaygılar yaratıyor. Tepkilerin zayıf olmasının ise projeye yönelik “aykırı seslerin” naftalinden çıkaracağına inanılıyor.


“EASTMED, TÜRKİYE’YE BASKI ARACI OLARAK DEVRİNİ TAMAMLADI”
Habere göre, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki diplomatik kaynaklar, projenin yürütülüp yürütülemeyeceği sorusuna, “Türkiye, EastMed’i iptal edemez ama gerçekleştirilmesine müsaade etmeyecek” yanıtını veriyor.
Yunan hükümet kaynaklarının Rum yönetimine “Yunanistan için EastMed devrini tamamladı” mesajını ilettiğini kaydeden gazete, “Bu, diğer ilgili ülkelerin de benimseyecek göründüğü bir seçenek. 2019 yazındaki gerilim ve Türk-Libya anlaşmasından sonra Atina’da, EastMed’in Ankara’ya baskı aracı olarak devrini tamamladığı değerlendiriliyor” ifadesini kullandı. 


“ERDOĞAN ELİNDEN GELENİ ARDINA KOYMUYOR”
Fileleftheros ise “Erdoğan Elinden Geleni Ardına Koymuyor… Türk Cumhurbaşkanı Onaylamadığı Planların İptalini Dayatmakta Kararlı” başlıklı manşet haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu düzeyinde alınan “Türkiye’nin yer almadığı ve onaylamadığı hiçbir faaliyete izin vermeme” kararının, Güney Kıbrıs ve Yunanistan başta olmak üzere Doğu Akdeniz ülkelerini “mukavemet testinden geçirdiğini” yazdı. Türkiye’nin niyetini de Nautical Geo’nun araştırmaları konusunda gösterdiği vurgulandı. 
Gazete, EastMed projesinin akıbetinin bundan sonra, etkilenen ülkelere bağlı olacağına dikkat çekerek, Güney Kıbrıs’ın çok fazla olanağı olmadığını, Yunanistan’ın bu konuyu aşırı uca çekip, cevap vermek niyetinde görünmediğini yazdı. 


GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ VE MISIR 

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İsrail’de yeni hükümetin EastMed’e, eski hükümet gibi yaklaşmadığına işaret edilen haber, şöyle devam etti:
 “Lefkoşa’da değil ama, güzergahın değişebileceği görüşleri var. Bu elbette, Türkiye’nin gücü ile bölge ülkelerinin projelerini durdurmayı başarabileceği anlamına geliyor. Bu gelişmelerden, güzergâhın değişmesine Mısır’ın da yatırım yaptığı anlaşılıyor. Ankara, ExxonMobil’in Kıbrıs MEB’inin 10’uncu parselinde Kasım ayında yapacağı sondajları engellemek için ise hiçbir şey yapmak niyetinde görünmüyor. Ancak ENI ve TOTAL’in faaliyet gösterdiği 6’ncı parseli delecek” 


“TÜRKİYE SİNİR VE MUKAVEMETİ TEST EDİYOR” 
Alithia, Türkiye’nin Nautical Geo araştırma gemisine yönelik engelleme faaliyetlerinin ardından Oruç Reis araştırma gemisini Ataman ve Cengiz Han gemileri eşliğinde bölgeye göndererek, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve kendisine “tahriklerden kaçın çağrısı yapan” AB’nin “sinirlerini ve mukavemetini test etmekte olduğu” haberini “Oruç Reis Yeniden Kıbrıs MEB’inde… Türkiye Sıcak Sonbahar İlan Ediyor… Çavuşoğlu: Yakında MEB İlan Edebiliriz” başlığıyla manşete çekti. 
Gazete, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türk kıta sahanlığının Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilebileceği açıklamasına yer verirken, “ABD’ye de eleştiri yöneltmeyi ihmal etmedi” yorumunu yaptı.


AKEL ARALIK 2020 ÖNERİSİNİ HATIRLATTI, EDEK RUM-YUNAN ORTAK SAVUNMA SAHASI DOKTRİNİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİ
Haravgi’nin “AKEL’in Müzakerelerin Yeniden Başlaması Önerisi Güncel” başlıklı haberine göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Nautical Geo’nun engellenmesine olanak tanıyan sebeplerden birinin de Kıbrıs sorununun çözülmemiş olması olduğuna işaret etti. Partinin, BM Genel Sekreteri Guterres’in doğal gazın müzakerelerin yeniden başlamasına katalizör olabileceği açıklamasını da dikkate alarak Aralık 2020’de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu öneriyi hatırlattı.
Stefanu “Bu önerinin güncel olduğunu, kırmızı çizgilerimizin dışına çıkmadığını ve bu önerle itibarımızı da yeniden inşa edeceğimizi, aynı zamanda da ülkemizin doğal kaynaklarını arama ve değerlendirmeyle ilgili egemenlik haklarına yönelik tavrı nedeniyle Türkiye’ye baskı yapılacağını düşünüyoruz” dedi.
Gazete, EDEK’in ise Nautical Geo’nun engellenmesi vesilesiyle Rum-Yunan Ortak Savunma Sahası Doktrini’nin aktifleştirilmesi ve yükseltilmesini önerdiğini yazdı. 

 

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Son Güncelleme: 10.10.2021 14:05
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