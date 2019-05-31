Türkiye’nin Navtex yayımladığı iddiası

Türkiye’nin, Kıbrıs’ın kuzeyinde sondaj yapmak amacıyla yeni Navtex yayımladığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin, 29 Mayıs-15 Haziran 2019 tarihlerinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde İskenderun körfezinde, Türk kara suları içerisinde faaliyet gösterecek “Rowan Norway” gemisi için Navtex yayımladığını yazdı.

Yayımlanan Navtex tarihinin, sınırlandırılmış olduğuna dikkati çeken gazete Türk sondaj gemisinin deneme sondajları yapacağını ve geniş bölgedeki bir sonraki hedefinin ne olacağının ortaya çıkmasının beklendiğini belirtti.



Rowan Norway gemisinin yabancı sermayeli olduğunu ve Türk Petrol Şirketi TPAO tarafından kiralandığını belirten gazete Türk mülkiyeti olan 2’inci sondaj gemisi “Yavuz’”un Marmara Denizi’nde bulunduğunu yazdı.Gazete Türk yetkililerin, “Fatih” gemisinin misyonun ardından çok yakında 2’inci sondaja başlayacağı şeklindeki açıklamalarını da anımsattı.