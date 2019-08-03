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Türkiye’nin MEB’deki faaliyetleri BM’ye şikayet edildi

Güney Kıbrıs, sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği sözde yasadışı eylemleri Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti.

Türkiye’nin MEB’deki faaliyetleri BM’ye şikayet edildi

Güney Kıbrıs, sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği sözde yasadışı eylemleri Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:19
Türkiye’nin MEB’deki faaliyetleri BM’ye şikayet edildi

Güney Kıbrıs, sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini iddia ettiği sözde yasadışı eylemleri Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti.
Fileleftheros gazetesi, “Barış İçin Tehdit – Lefkoşa’dan Türk Tehditlerine İlişkin BM’ye Yeni Şikayet” başlığı altında verdiği haberinde, Rum BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andreas Mavroyannis’in görevi devraldıktan sonra ilk resmi mektubunu BM’ye gönderdiğini ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini şikayet ettiğini yazdı.
Habere göre Mavroyannis mektubunda, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’indeki eylemleriyle BM tüzüğü ve uluslararası hukuk kurallarını çiğnemekte ısrar ettiği, böylece de, bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkilediği, uluslararası sivil havacılık uçuşlarını tehlikeye attığı ve barış sürecinin gerçekleşmesi için olumlu ortam yaratılmasını engellediği iddialarında bulundu.

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Mektupta, bölgede uçuş gerçekleştiren sivil ve askeri uçakların telsiz yoluyla Türkiye tarafından sürekli rahatsız edildikleri ve Türkiye tarafından oluşturulan rejimin Türk ordusunun gerçekleştirdiği tatbikatlar konusunda yasadışı NOTAM’lar yayınladığı iddia edilirken, Türk ticari uçaklarının ise Ercan Havaalanını kullanmaya devam ettikleri vurgulandı.
Habere göre Mavroyannis mektubunda, BM Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulması ve Türkiye ile Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs sorununun çözümü sürecinin yeniden başlamasına katkı koymaları yönünde çağrı yapılmasını talep etti.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde hava sahasındaki ihlaller ile sözde “kapalı olan liman ve havaalanlarının kullanımını” gösteren iki adet belgenin de mektuba eklendiğini belirtti.  
 

Son Güncelleme: 03.08.2019 10:54
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