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Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri yakın takipte

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki sahası içerisindeki faaliyetleri ve atmaya hazırlandığı adımlar Rum ­medyası tarafından yakından takip ediliyor.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri yakın takipte

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki deniz yetki sahası içerisindeki faaliyetleri ve atmaya hazırlandığı adımlar Rum ­medyası tarafından yakından takip ediliyor.

25 Ocak 2020 Cumartesi 13:12
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri yakın takipte

Gazeteler, uluslararası tepkilere rağmen Türkiye’nin, Libya ile imzaladığı mutabakatla sınırlandırdığı deniz bölgesinin batısında Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketine ruhsat verme hazırlıklarına başladığına ve Rusya’ya “Kıbrıs açıklarındaki” hidrokarbon yataklarını birlikte değerlendirme önerisi götürdüğüne dikkat çekti.

Fileleftheros “Ankara’dan Yeni Tahrik… TPAO’ya Libya İle Anlaştığı Noktada Araştırma Ruhsatı Vermeye Hazırlanıyorlar” başlıklı manşet haberinde, Büyükelçi Çağatay Erciyes’in, Libya ile yapılan anlaşmanın ardından TC Enerji Bakanlığı’nın TPAO’ya Doğu Akdeniz’deki Türk MEB’inin batısında araştırmalara başlaması için yeni ruhsat verme çalışmalarına başladığı açıklamasını aktardı.

Türkiye’nin bu adımları, “uluslararası toplumun Libya ile yaptığı mutabakat nedeniyle baskılarını artırdığı” bir dönemde atmakta olduğuna işaret eden gazete, kısa süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel’in TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, Almanya hükümeti ve meclisinin Türkiye-Libya mutabakatını “geçersiz” nitelediğini yazdı.

Gazete, Erdoğan’ın, Merkel’in önünde, Sarraj hükümet güçlerinin eğitimi için Libya’ya askerî personel göndermeye hazırlandığını söylediğine de vurgu yaptı.

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Politis “Kıbrıs ve Yunanistan’la Anlaşın… Türkiye’ye ‘İzolasyon’ Ama Ek Yardım Da” başlıklı haberinde, Merkel’in Erdoğan’a “AB ile gümrük birliğini geliştirmek istiyorsa önce Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile olan konuları çözmesi gerektiğini söylemekle birlikte mülteciler konusunda Türkiye’ye ek mali yardım ihtimalini de açık bıraktığına dikkat çekti.

Alihtia ise “Türkiye, Moskova İle ‘Flört’ Ediyor… Kıyılarımızdaki Yatakları Kullanmakta İşbirliği Yapmalarını İstiyor” başlığıyla birinci sayfasından verdiği haberinde, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rus Ria Novosti ajansına verdiği röportajda, Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz yataklarının değerlendirilmesinde Rusya ile işbirliği yapmaya hazır olduğu açıklamasına yer verdi.

ANTİKA AYNA İLE ETKİLEDİ…

Aynı gazete, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye ziyareti öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in telefonla arayarak mesajını iletmesini istediği Almanya Başbakanı Angela Merkel’i “bir aynayla etkilediğine” dikkat çekti.

Gazete, fotoğraf destekli haberinde, “Tayyip Erdoğan dünkü görüşme öncesinde Angela Merkel’i antika bir ayna vererek karşıladı. Almanya Başbakanı, etkilendiğini gizlemeden, küçük bir çocuk gibi mutluluğunu göstererek hediyeyi aldı” ifadelerine yer verdi.

Son Güncelleme: 25.01.2020 16:56
Anahtar Kelimeler:
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Faaliyetleri
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