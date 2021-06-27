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“Türkiye’nin AB zirvesindeki destekçisi Almanya”

 Rum basını, AB Zirve Toplantısı ve akabinde alınan kararlara ilişkin değerlendirmelerine bugün de devam ederken; Kathimerini gazetesi, Kıbrıs Rum kesiminin zirve çerçevesindeki taleplerinin ve girişimlerinin Almanya engeline takıldığını iddia etti.

27 Haziran 2021 Pazar 10:45
“Türkiye’nin AB zirvesindeki destekçisi Almanya”
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Gazete, “Bu El Kurtuldu-Hesaplar Açık – Berlin Kıbrıs Sorunuyla Olumlu Gündemin İlişkilendirilmesine Müsaade Etmedi” başlıkları altında verdiği yorum haberinde, Güney Kıbrıs’ın daha önceki kazanımlarını, AB Zirve Toplantısı’nda korumayı başardığını; ancak Kıbrıs sorununun Türkiye-AB olumlu gündemiyle ilişkilendirilmesini, Almanya sebebiyle başaramadığını ileri sürdü.

Gazete, Almanya’nın, Türkiye-AB ilişkilerinde Kıbrıs sorununun belirleyici olmasının önüne geçtiğini; Avusturya, Yunanistan, İrlanda, Belçika ve Lüksemburg’un Rum tezlerini desteklemelerine karşın diğer ülkelerin Almanya’nın görüşünü benimsediklerini ifade etti.

Rum hükümetinin büyük umutlarla bel bağladığı Fransa’nın son anda 180 derece dönüş yaparak Almanya’yı desteklediği vurgulanan haberde, Güney Kıbrıs’ın Almanya’yla, Türkiye’yle Gümrük Birliği’nin düzeyinin yükseltilmesi ve olumlu gündem konularındaki hesabının ise, sonbahar veya daha sonraki dönemde görülmek üzere açık kaldığı yorumunda bulundu.

Gazete, Rum tarafının, Gümrük Birliği konusunda veto hakkını korumayı başardığını, ayrıca zirvenin sonuç bildirgesinde Kıbrıs sorunu ve kapalı bölge Maraş konusunda daha iyileştirilmiş ifadelerin yer almasını sağladığını da iddia etti.

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Alithia gazetesi konuya ilişkin benzer ifadelerle yer verdiği haberini, “Türkiye Kıbrıs Sorunu Konusunda Takip Edilmesi Devam Edecek – AB’nin Kıbrıs Sorunu ve Türk-Yunan İlişkileri Karşısındaki Gevşek Tutumu” başlıkları altında okuyucuya yansıttı.

Fileleftheros gazetesi ise, “Olması Gerekenler İçin Dahi Koşuşturma” başlığı altında verdiği yorum haberinde, AB Zirve toplantısı sonuç bildirgesinde “makul olarak yer alması gereken ifadeler için bile yoğun çaba serf edildiğini” yazdı.

Gazete, AB Zirve Toplantısı’nın AB liderlerinin sürekli kendilerini tekrar ettikleri bir yere dönüştüğünü iddia ederken, sonuç bildirgesinin ilk şeklinde Kıbrıs sorununun çözümü şekli ve BM kararlarının dahi yer almadığını yazdı.

Gazete, Rum diplomasisinin yoğun girişimleri sonrasında Kıbrıs sorununun çözüm şekli ve BM kararlarına ilişkin ifadelerin rapor taslağına girdiğini belirterek, raporda “makul olarak yer alması beklenen unsurlar için dahi yoğun çaba saf edilmesi gerektiğini” ifade etti.

Gümrük Birliği’nin gidişatı konusundaki kararların Avrupa Konseyi’nin yetkisinde kalmasını “olumlu bir unsur” şeklinde değerlendiren gazete, Türkiye’nin sonuç bildirgesinden memnun olmadığı iddiasında da bulundu.

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Son Güncelleme: 27.06.2021 11:20
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