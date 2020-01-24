banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121671
ALTIN
298.069
DOLAR
5.9415
STERLİN
7.7748
EURO
6.5564
Gazimağusa'da korkutan kaza! 3 yaralı
YİNE KAZA!
Tomak tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Polis'ten kaçak et operasyonu...
3 TON KAÇAK ET
Gemikonağı’nda hırsızlık
GEMİKONAĞI’NDA HIRSIZLIK

Türkiye’nin 8’inci Parselle İlgili Bilgileri Resmi Web Sitelerinden Edindiği İddia Edildi

RUM HÜKÜMET SÖZCÜSÜ KUSİOS HATASINI KABUL ETTİ: “DİLİM SÜRÇTÜ”

Türkiye’nin 8’inci Parselle İlgili Bilgileri Resmi Web Sitelerinden Edindiği İddia Edildi

RUM HÜKÜMET SÖZCÜSÜ KUSİOS HATASINI KABUL ETTİ: “DİLİM SÜRÇTÜ”

24 Ocak 2020 Cuma 09:32
Türkiye’nin 8’inci Parselle İlgili Bilgileri Resmi Web Sitelerinden Edindiği İddia Edildi

RUM HÜKÜMET SÖZCÜSÜ KUSİOS HATASINI KABUL ETTİ: “DİLİM SÜRÇTÜ”
Lefkoşa, 24 Ocak 20 : Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 8’inci parselle ilgili bilgileri, iddia edildiği gibi çalmadığı ve Güney Kıbrıs’ın resmi kurumları olan İş Teftiş Daire Başkanlığı ile Çevre Dairesi’nin web sayfalarından edindiği iddia edildi.
Alithia gazetesi “Kendi Bacağımıza Sıktık… 8’inci Parselle İlgili Bilgileri Kendimiz Internette Yayınladık, Sonra da Bunlar Nasıl Türkiye’nin Bilgisine Geldi Diye Sorguladık” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, önceki güne kadar verilerin çalındığını söyleyen ve sansasyona sebep olan Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün hatasını kabul ettiğini ve “dilinin sürçtüğünü” söylediğini yazdı.
Gazeteye göre, Rum Çevre Dairesi Müdürü Kostas Hacıpanayotu da, dairenin web sayfasında söz konusu bilgilerin yer aldığını teyit ederek, bu bilgilerin yasa gereği web sayfasında yayınlanma zorunluluğu bulunduğunu; bunun da, bu yasayı oylayan Rum Meclisi’nin de bu durumdan mesul olduğu anlamına geldiğini söyledi.
Hacıpanayotu, 2018 yılı başlarında, web sayfasında yer alan bilgilerin üst düzey ulusal güvenlik ile alakalı bilgiler olduğunu fark ettiklerini ve Rum Meclisi’nde yasa yapılarak, 2018 yılının Temmuz ayında bu bilgilerin web sayfalarından kaldırıldığını kaydetti.
Habere göre, Hacıpanayotu, web sayfasında yalnızca araştırma sonuçlarıyla ilgili bir özete yer verildiğini ve hassas nitelikli içeriğin kaldırıldığını ifade etti.
Gazete, web sayfasında yasa geçmeden önce var olan bilgilerin çevresel raporlar olduğunu ve sondaj sonuçlarıyla ilgili detaylı unsurlar içerdiğini belirterek, bu bilgiler arasında hidrokarbon yataklarından istifade edilmesi de dahil birçok unsur bulunduğunu yazdı.
Haberde, “Yavuz” sondaj gemisinin sondaj çalışmaları yapmak için hazırlandığı bölgede, 2017 yılında ENI şirketi tarafından sondaj yapılmasının programlandığı da anımsatıldı.

banner317
Gazete, Türkiye’nin sondaj çalışması yapmak için seçtiği bölgenin, ENI şirketinin sondaj yapmayı planladığı bölgeyle aynı olduğunu ve bunun da, Türkiye’nin ENI’nin çalışmasındaki bilgileri kullanmış olma olasılığını doğurduğunu yazdı.
KUSİOS’UN AÇIKLAMALARI
Gazete devamla, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün yaptığı açıklamaları aktardı.
Habere göre Kusios, önceki gün bilgilerin çalındığına dair yapmış olduğu açıklamada “dilinin sürçtüğünü” ve “çalındı” kelimesini kullanarak hata yaptığını kabul ettiğini söyledi.
Kusios, Türkiye’nin belirli bir noktada sondaj çalışması yapmaya teşebbüs etmesinin, bunu yapabilmesi için önceden bilgi sahibi olması gerektiğini düşündürdüğünü kaydetti.
Haberde, Rum siyasi partilerden Demokratik Cephe (DİPA), Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ve Dayanışma Hareketi’nin de, bu duruma tepki gösterdikleri belirtildi.
3 parti, bu bilgilerin internette yayınlanmasıyla “kendi bacaklarına sıktıklarını” belirterek, yine de Türkiye’nin, aralarında casus bulundurma olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
(GE/FEZ)
 

Son Güncelleme: 24.01.2020 12:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilcisi Yannakis Musas, Kiprianu İle Görüştü
Rum Meclisi’ndeki Maronit Temsilcisi Yannakis Musas, Kiprianu İle Görüştü
Tasarruflarında tabanca, uyuşturucu ve eski eser bulunan iki Rum tutuklandı
Tasarruflarında tabanca, uyuşturucu ve eski eser bulunan iki Rum tutuklandı
Azerbaycan Theoharus’un iadesini istedi Rum tarafı reddetti
Azerbaycan Theoharus’un iadesini istedi Rum tarafı reddetti
Yunan Binbaşı Katsanis’in kalıntıları Yunanistan’a gönderilecek
Yunan Binbaşı Katsanis’in kalıntıları Yunanistan’a gönderilecek
Bu kez de kulüp başkanının aracına bomba
Bu kez de kulüp başkanının aracına bomba
Lefkoşa1 sondajıyla başlayan tartışmanın ucu Kıbrıs sorununa dayandı
Lefkoşa1 sondajıyla başlayan tartışmanın ucu Kıbrıs sorununa dayandı
Yorgos Kumas: “KTFF Cas’a başvuramaz”
Yorgos Kumas: “KTFF Cas’a başvuramaz”
Pervolia sahilinde bulunan kalıntılar 1974 kayıplarına ait olabilir
Pervolia sahilinde bulunan kalıntılar 1974 kayıplarına ait olabilir
Grup Med’den Kıbrıs Sorununa İlişkin Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Destek
Grup Med’den Kıbrıs Sorununa İlişkin Müzakerelerin Yeniden Başlamasına Destek
Hristodulidis Bulgaristan’da
Hristodulidis Bulgaristan’da

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim