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Türkiye’den yeni Navtex

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de askeri tatbikat amaçlı yeni bir NAVTEX ilan etmesi Rum basınında, Türkiye’nin Yunanistan ile Fransa arasındaki askeri iş birliği anlaşmasına tepkisi olarak yorumlandı.

04 Ekim 2021 Pazartesi 11:00
Türkiye’den yeni Navtex

Fileleftheros gazetesi, “Akdeniz’de Türk Naralar-Kıbrıs MEB’inde Yine Gerginlik Yaratma Çabaları” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yeni bir NAVTEX ilan ettiğini, diplomatik kaynakların, Türkiye’nin bu eylemini, Yunanistan ile Fransa arasındaki savunma anlaşmasına tepki olarak değerlendirdiklerini iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin bu kararında bir diğer hedefin, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında, doğal gaz boru hattı döşenmesi projesi olan EastMed olduğunu iddia ederken “Nautical Geo” isimli araştırma gemisinin önümüzdeki günlerde Navtex ilan edilen bölgede araştırma yapmasının öngörüldüğünü aktardı.

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Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Yunanistan’a yönelik eleştirilerde bulunduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamaları ise “Akritas Planı’nı Hatırladı” alt başlığıyla okuyucuya yansıtıldı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Fransız Nautical Geo Gemisini Engelleme Çabaları” başlığı altında verdi.

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Son Güncelleme: 04.10.2021 11:44
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