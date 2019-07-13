Türkiye’ye Yönelik Yaptırımlar Ab Dışişleri Bakanları Önünde

Lefkoşa, 13 Temmuz : Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı olan tedbirlere ilişkin AB Dışişleri Bakanları sonuç bildirgesi taslağının zımni kabul (örtülü-üstü kapalı) sürecinin dün öğleden sonra Brüksel’de tamamlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Türkiye’ye Karşı Önlemlerde Hepsi Uzlaştı-Pazartesi Günü Dışişleri Bakanları Önünde” başlıklı haberinde, Doğu Akdeniz’deki sondaj girişimleri nedeniyle Türkiye karşı alabileceği önlemler konusundaki haberinde, AB üyesi 28 ülkenin Daimi Temsilcilerinin(COREPER) üzerinde çalıştığı metne herhangi bir ülkeden itiraz gelmediğini yazdı.

Gazete, AB Dışişleri Bakanları sonuç bildirgesi taslağının zımni kabul sürecinin, herhangi bir üye ülkenin müdahalesi olmaksızın dün öğleden sonra Brüksel’de tamamlandığını belirtti.

Gazete Rum Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, herhangi bir itirazın yapılmadığı metnin, pazartesi günü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin (FAC) önüne getirileceğini yazdı.

Habere göre Türkiye’ye karşı tedbirler arasında Türkiye’ye yönelik üyelik öncesindeki fonları kesmek, Avrupa Yatırım Bankası tarafından yatırım faaliyetlerinin dondurulması, Türkiye ile havacılık anlaşmasının askıya alınması gibi olguların da yer aldığı iddia edildi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada, hükümetin; AB’nin kurumsal organlarının nihai önerisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Atina Haber Ajansı’nın, Güney Kıbrıs’ın; taslağın son paragrafında “kısıtlayıcı” kelimesini “hedeflenen” önlemlerle değiştirmesini istediği şeklindeki haberi yorumlaması istenen Hristodulidis, bu bahsedilenin doğru olmadığını söyledi.

Hristodulidis sözlerinin devamında, hedeflenen önlemlerin, Türkiye’nin sondaj çalışmalarına müdahil olan kişiler ve şirketlere yönelik yaptırımlar olduğunu, bu noktada talep ettiklerinin, yaptırımlar konusundaki incelemenin devam etmesi ve kendilerine yeni öneriler sunulup sunulmayacağının incelenmesi için yeni karara ihtiyaç duyulmaması olduğunu da ifade etti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, ilgili haberinde Güney Kıbrıs’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri üzerinde duran AB kararını elde etmeyi başararak, AB aracılığıyla, 13 yıl aradan sonra(2006 yılında 8 AB başlığının dondurulması) ilk kez Türkiye aleyhine “önlemler hesabı” açtığını belirtti.



Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, tedbirlerin, diplomatik/siyasi düzeyde hareket ettiğini, AB-Türkiye Havacılık Anlaşmasını, tüm AB-Türkiye üst düzey diyaloğunu buzdolabına koyduğunu savundu.Söz konusu sonuç bildirgesinin benimsenmesi öncesinde perde gerisinde yaşanılan gelişmelere de yer veren gazete, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ofisinin etkin bir şekilde müdahalede bulunduğunu yazdı.Gazete İngiltere ve Güney Kıbrıs’ın hedeflenen önlemlerin geleceği konusunda anlaşmazlık yaşadığını, İngiltere’nin bunu; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini artırma ihtimaliyle veya sonuç bildirgesinde de ifade edilen Türk faaliyetlerinin devam etmesiyle ilişkilendirdiğini belirtti.Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, böyle bir ifadeyi kesinlikle ret ederken bu konuda daha sonra Mogherini ofisi ile Rum Dışişleri Bakanlığı arasında sağlanan anlaşmanın ardından bu konu çözümlendi.Buna göre söz konusu ifade, “Komisyon ve Dış İlişkiler Servisi’nin hedeflenen önlemler(ilk başta yer alan ifadedeki gibi “olası hedeflenen önlemler” değil) için seçenek sunulması çalışmalarına devam etmesi yönünde çağrı yapılmasıyla” yeniden düzenlendi.Gazete haberinde ayrıca söz konusu sonuç bildirgesi taslağı içerisinde Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin paragrafın da yer aldığını yazdı.Elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Almanya’nın, zımni süreç öncesinde, taslağın onaylanmasında sorun yaratabilecek sonuç bildirgesine ilişkin yorum gönderdiğini yazan gazete, Almanya’nın yorumunun “hedeflenen önlemlerin olası sunulmasıyla” ilgili olduğunu, Güney Kıbrıs’ın, bilindik nedenlerden dolayı bunu ret ettiğini belirtti.Habere göre, konunun, Almanya ve Güney Kıbrıs Daimi Temsilcileri arasında görüşülmesinden sonra Almanya bu yorumu geri çekti.(FK/ÖK)