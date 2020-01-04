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Türkiye’nin Libya’ya Asker Gönderme Kararı Rum Basınında

Lefkoşa, 4 Aralık 20 : Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı Rum basınında da yer bulurken, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan, yayınladıkları ortak bildiride Türkiye’yi kınadılar.

Türkiye’nin Libya’ya Asker Gönderme Kararı Rum Basınında

Lefkoşa, 4 Aralık 20 : Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı Rum basınında da yer bulurken, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan, yayınladıkları ortak bildiride Türkiye’yi kınadılar.

04 Ocak 2020 Cumartesi 10:10
Türkiye’nin Libya’ya Asker Gönderme Kararı Rum Basınında

Lefkoşa, 4 Aralık 20 : Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı Rum basınında da yer bulurken, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan, yayınladıkları ortak bildiride Türkiye’yi kınadılar.
Alithia gazetesi, “Türk Askerinin Libya’ya Gönderilmesine Yoğun Kınama – Ancak Sağırın Kapısını Ne Kadar Çalarsan Çal Duymaz” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Libya’ya asker gönderme kararını onaylamasının tüm dünya ve özellikle bölge ülkelerinin tepkisi ve kınamasıyla karşılaştığını yazdı.
Gazete, Libya Meclisi ve Mısır, ABD, İtalya ve AB gibi birçok ülke ve örgütün Türkiye’nin bu kararına ilişkin yaptıkları kınama açıklamalarına geniş yer verirken, EastMed projesi imzası için biraraya gelen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun yaptıkları ortak açıklamada Türkiye’nin kararını kınadıklarını belirtti.

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Habere göre söz konusu yazılı ortak açıklamada, Türkiye’nin kararının bölge istikrarı için önemli bir tehdit oluşturduğu, BM kararlarına aykırı olduğu iddia edilerek, Türkiye’ye bu yönde bir eylemden kaçınması çağrısında da bulunuldu.
(SB/HA)   
 

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