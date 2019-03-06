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Türkiye’nin Faaliyetleri Bm’ye Şikayet Edildi

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu’nun, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı” içerisindeki “yasadışı faaliyetlerini”, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek şikayet ettiği bildirildi.

Türkiye’nin Faaliyetleri Bm’ye Şikayet Edildi

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu’nun, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı” içerisindeki “yasadışı faaliyetlerini”, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek şikayet ettiği bildirildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 08:43
Türkiye’nin Faaliyetleri Bm’ye Şikayet Edildi

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Büyükelçisi Kornilios Korniliu’nun, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kıta sahanlığı” içerisindeki “yasadışı faaliyetlerini”, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup göndererek şikayet ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Korniliu’nun gönderdiği mektupta, “Barbaros Hayreddin Paşa” sismik araştırma gemisi ile ona eşlik eden gemilerin, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i ve “kıta sahanlığı”nın güneyinde sismik araştırma başlattığını ve bununla ilgili NAVTEX yayınladığını belirttiğini yazdı.

Haberde, mektubun bugün, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi’nde resmi belge olarak dağıtılacağı kaydedildi.

(GE/GÜL)

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