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Türkiye’nin Elektrik Kablosunun Döşenmesine Engel Olmaya Çalıştığı İddia Edildi

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Türkiye’nin Mısır’ı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile birleştirecek olan elektrik kablosunun (EURAFRICA INTERCONNECTOR) döşenmesine engel olmaya çalıştığı iddia edildi.

Türkiye’nin Elektrik Kablosunun Döşenmesine Engel Olmaya Çalıştığı İddia Edildi

Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Türkiye’nin Mısır’ı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile birleştirecek olan elektrik kablosunun (EURAFRICA INTERCONNECTOR) döşenmesine engel olmaya çalıştığı iddia edildi.

25 Şubat 2020 Salı 10:28
Türkiye’nin Elektrik Kablosunun Döşenmesine Engel Olmaya Çalıştığı İddia Edildi
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Lefkoşa, 25 Şubat 20 : Türkiye’nin Mısır’ı Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile birleştirecek olan elektrik kablosunun (EURAFRICA INTERCONNECTOR) döşenmesine engel olmaya çalıştığı iddia edildi.
Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye, Güney Kıbrıs’ın elektrik kablosunun güzergahını belirlemek için yapılacak araştırmalarla ilgili yayınlamış olduğu NAVTEX’e karşı kendi NAVTEX’ini yayınlayarak, Güney Kıbrıs’ın NAVTEX ile bağladığı bölgede navigasyon güvenliği için denizcilerin Türkiye’ye yönelmesini sağlamaya çalışıyor.
Gazete, Güney Kıbrıs’ın yayınladığı NAVTEX’te, 26 Şubat-25 Mart tarihleri arasında “Odin Finder” araştırma gemisiyle “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yükümlülük sınırları içerisinde” araştırma yapılacağının ifade edildiğini kaydetti.

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Haberde, Türkiye’nin NAVTEX’inde de Güney Kıbrıs’ın NAVTEX ile bağladığı bölgenin kuzeyinin, Türkiye’nin deniz yetki alanıyla çakıştığının ve söz konusu bölgede yapılacak araştırmalar için Türk makamlarıyla iletişime geçilmesi gerektiği kaydedildi.
(GE/FEZ)
 

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