Türkiye’nin Bölgedeki Faaliyetleri Rum Gazetelerinde…

ANASTASİADİS MİÇOTAKİS’LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

HRİSTODULİDİS: “DOĞU AKDENİZ’DEKİ GÜVENLİK CİDDİ TEHLİKEDE”

Lefkoşa, 12 Ağustos 2020 : Türkiye’nin “Oruç Reis” sismik araştırma gemisiyle bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler bugünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Türkiye’den Sinir Harbi- Türkiye Doğu Akdeniz’deki Tahriklerini Artırıyor ve Gerilimi Muhafaza Ediyor- Atina Diplomasi Mızrağıyla Misilleme Yapıyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, “Doğu Akdeniz’deki durumun bir sinir harbine dönüştüğünü ve Ankara’nın tüm saflardaki provokasyonlarıyla baskıyı artırarak, gerilimi uç noktalara götürdüğünü” iddia etti.

Atina’nın ise diplomatik anlamda hareket ederek, siyasi bir karşı saldırı hazırlamakta olduğunu öne süren gazete, Yunanistan deniz kuvvetlerinin teyakkuzda olduğunu ve Oruç Reis gemisinin faaliyetlerini yakından izlemekte olduğunu belirtti.

Gazete, dün akşam elde edilen bilgilerin, Türk savaş gemilerinin eşlik ettiği Oruç Reis’in, rotasını kısmen değiştirdiği şeklinde olduğunu da belirtti.

Haberde, Yunan hükümetinin çeşitli gidişatlarda gerçekleştirdiği diplomatik hareketlere de geniş yer verildi.

ANASTASİADİS İLE MİÇOTAKİS DÜN AKŞAM TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gazete iç sayfadan “Gerginliği Kırmızıda Tutuyor- Türkiye’den Yeni Sismik Araştırma İlanıyla Sinir Harbi” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le telefonda görüştüğünü yazdı.

Hükümet sözcüsü açıklamasına göre, Miçotakis, telefon görüşmesi sırasında Anastasiadis’i, Türkiye’nin gerçekleştirdiği iddia edilen son yasadışı eylemlerinin ardından, Yunanistan kıta sahanlığı ve MEB’indeki durum, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası hukuk ve deniz hukukuna aykırı olduğu iddia edilen eylemlerinin önlenmesi için, Avrupalı ve diğer devletlerin yaptığı temaslarda hakkında bilgilendirdi.

Görüşme sırasında “iki lider arasında Türk yayılmacılığının göğüslenmesi için alınması gereken önlemler konusunda bir koordinasyon ortaya çıktığı, aynı zamanda iki liderin sürekli temas içerisinde olma konusunda mutabık kaldıkları” da ifade edildi.

HRİSTODULİDİS: “DOĞU AKDENİZ’DEKİ GÜVENLİK CİDDİ TEHLİKEDE”

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise dün Atina-Makedonya Haber Ajansı’na (APE-MPE) yaptığı açıklamada, “Doğu Akdeniz’deki güvenliğin ciddi tehlikede olduğu” iddiasında bulundu.

Hristodulidis, “Türkiye’nin, iyi komşuluk ilişkisi ilkeleri ve uluslararası hukuk temelindeki diyalog perspektifine kışkırtıcı bir şekilde sırtını dönerek, tek taraflı yasadışı faaliyetlerde bulunma yolunu izlediği”ni iddia etti.



Türkiye’nin son 24 saat içerisinde Yunan kıta sahanlığı ve tek yanlı ilan edilen Rum MEB’inin bir kısmı içerisindeki faaliyetleri konusundaki bir soruya ise Rum bakan, Türkiye’nin “yasadışı bir Navtex’le bağlanan ve Yunan kıta sahanlığı ile Kıbrıs MEB’inin bir kısmına uzanan deniz bölgesindeki yasadışı sismik araştırmalarının, Kıbrıs ile Yunanistan’ın egemenlik haklarının bariz ihlalini teşkil ettiğini” de ileri sürdü.Hristodulidis “bu faaliyetlerin, bölgenin yoğun bir şekilde militarize edilmesiyle bağlantılı olarak, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikeye attığını” da öne sürdü.“Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kural tanımazlığının ciddi anlamda tırmandığını” da ileri süren Rum bakan, AB’nin iki üye devleti karşısındaki tüm bu faaliyetlerin, AB-Türkiye ilişkilerinin değerlendirilmesi ve kollektif bir şekilde alınacak önlemler çerçevesinde dikkate alınması gerektiği iddiasında da bulundu.FRANSIZ UÇAKLARI VE İSRAİL HELİKOPTERLERİ GÜNEY KIBRIS’TAÖte yandan, gazete başka bir haberinde, “Rafale” tipi iki Fransız savaş uçağı, Fransız Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir nakliye uçağı, aynı zamanda İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı 4 helikopterlerin dün sabah erken saatlerden itibaren Baf’ta bulunduklarını ve Rum Milli Muhafız Ordusu’yla (RMMO) işbirliği içerisinde tatbikatlara katıldıklarını yazdı.Fransız savaş uçaklarının uzun bir süre Baf’ta bulunan Andreas Papandreu Hava Üssün’de kalacaklarını, çünkü Doğu Akdeniz’de devriye uçuşları yapıp, geniş bölgedeki operasyonlara katılan Fransız gemilerine destek sağlayacaklarını kaydeden gazete, İsrail helikopterlerinin ise dün sabah erken saatlerde “Kıbrıs’a geldiklerini ve adanın çeşitli bölgelerinde tatbikatlara katıldıklarını” kaydetti.Bu tatbikatların İsrail ile Güney Kıbrıs tarafından önümüzdeki Eylül ayında ortaklaşa yapılacak büyük tatbikatın ön hazırlığı niteliğinde olduğunu yazan gazete, tatbikatların tamamlanmasının ardından 4 İsrail helikopterinin dün gece geç saatlerde ülkelerine döndüğünü ekledi.Haravgi gazetesi ise haberinde, Fransız Hava Kuvvetlerine bağlı iki savaş uçağının dün sözde Rum MEB’i üzerinde uçuş yaptığını, öte yandan uçakların Güney Kıbrıs’a gelişlerinin, iki ülke arasındaki savunma işbirliği çerçevesine dahil olduğunu yazdı.Gazete, uçakların geçen Pazartesi akşam üzeri Güney Kıbrıs’a geldiklerini ve bugün adadan ayrılacaklarını ekledi.Gazeteye göre, AKEL partisi ise konuyla ilgili açıklamasında, Türkiye’nin “Yunan kıta sahanlığı içerisinde kurduğu gerilim sahnesinden ötürü endişeli olduğunu belirterek, uluslararası toplumun tahammülünün test edildiği” iddiasında bulundu.GAZETE BAŞLIKLARIHaravgi haberi “Tahammül Testi- Gerilimin Yatıştırılması Çağrısında Bulunuyorlar- Fransız Savaş Uçakları MEB’in Üzerinde- Erdoğan: Gelin Herkes Tarafından Kabul Edilebilir Bir Formül Bulalım” başlığıyla verdi.Politis ise “Yunanistan AB’ye Oynuyor- Diplomasinin Çözüm Bulmasını Bekliyorlar- Oruç Reis’ten Ne Bekleyelim?”; Alithia da “Gergin Bir İp Üzerinde - Oruç Reis İki Gündür Yunan Kıta Sahanlığı İçerisinde- AB Türkiye’yi Diyaloğa Çağırıyor- Türkiye’den Sınırsız Meydan Okuma- Çavuşoğlu Rodos, Kerpe Adası, Çoban Adası ve Girit’te Yeni Navtex’ler ve Sismik Araştırmalar İlan Ediyor- Türkiye İçin Yaptırım Vakti Geldi mi?- Yunanistan AB Dış İlişkiler Konseyinin Toplanmasını İstiyor” başlığını kullandı.(İY/FEZ)

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