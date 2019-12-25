banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113367
ALTIN
285.869
DOLAR
5.9334
STERLİN
7.6772
EURO
6.5870
Hava durumu
HAVA DURUMU
Dörtyol Kavşağı'nda büyük kaza! 1 yaralı
YİNE KAZA!
Adam kaçıran 5 kişi tutuklandı
ADAM KAÇIRAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis memuruna 5 ay hapis cezası
POLİS MEMURUNA 5 AY HAPİS...

Türkiye Karşıtı Rum-yunan “diplomasi Atağı”

“HEDEF TÜRK PROJELERİNİN ENGELLENMESİ VE TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATININ KESİN İPTALİ”

Türkiye Karşıtı Rum-yunan “diplomasi Atağı”

“HEDEF TÜRK PROJELERİNİN ENGELLENMESİ VE TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATININ KESİN İPTALİ”

25 Aralık 2019 Çarşamba 12:28
Türkiye Karşıtı Rum-yunan “diplomasi Atağı”

“HEDEF TÜRK PROJELERİNİN ENGELLENMESİ VE TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATININ KESİN İPTALİ”
2 OCAK’TA ATİNA’DA İSRAİL İLE EASTMED ANLAŞMASI, 4 VEYA 5 OCAK’TA KAHİRE’DE FRANSA’NIN KATILIMIYLA DÖRTLÜ İTTİFAK GÖRÜŞMESİ
MİÇOTAKİS 7 OCAK’TA BEYAZ SARAY’A ELİNDE EASTMED ANLAŞMASI İLE GİTMEK İSTİYOR
Lefkoşa, 25 Aralık 19 (.): Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın yeni yıla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini engelleyebilmek ve özellikle Türkiye-Libya mutabakatını iptal ettirmek maksadıyla yoğun bir diplomatik gündemle gireceği belirtildi.
Rum gazeteleri, çoğunlukla manşetten aktardıkları haberlerinde 2 Ocak’ta İsrail ile Atina’da EastMed anlaşmasına imza atacak olan Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın 4 veya 5 Ocak’ta da Kahire’de Mısır ve Fransa ile bir araya geleceğine, bu gündemin en üst sırasında ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in 7 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da  yapacağı görüşme bulunduğuna dikkat çektiler. 
Fileleftheros, “Diplomatik Kreşendo… Türk Planlarının Engellenmesi Hedefiyle 2 Ocak’tan İtibaren Yoğun Çalışmalar… Dışişleri Bakanları Konseyi Ufkuyla Belirleyici Gelişmeler… Fransa’dan Gelişmelere Dinamik Katılım” başlıklı haberinde Rum, Yunan ve İsrail hükümetlerinin 2 Ocak’ta Atina’da EastMed projesinin hayata geçirilmesi için anlaşma imzalayacaklarını, imza törenine İtalya’nın bir temsilcisini göndereceğini ancak bu aşamada EastMed’e imza atmayacağını hatırlattı.
Habere göre Rum, Yunan ve Mısır üçlüsü 4 veya 5 Ocak’ta Kahire’de Dışişleri Bakanları düzeyinde yapılacak toplantıda Fransa’nın da katılımıyla genişleyerek dörtlü hale geliyor. Bu buluşmada Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Türkiye’nin “faaliyetleri” masaya yatırılacak.
Gazetenin diplomatik kaynakları, Fransız hükümetinin bölgeye yoğun ilgisine ve Türkiye’nin Libya ile ilgili faaliyetlerinden endişe duyduğuna dikkat çekti. Fransa’nın ilgisinin sadece TOTAL’in faaliyet göstermekte olduğu sözde Rum MEB’i üzerinde değil,  Libya içerisinde cereyan edenlere de yoğunlaştığı belirtildi.
Fransa ile Kahire’de yapılacak dörtlü görüşmenin hemen ardından Rum ve Yunan hükümetlerinin 20 Ocak’ta gerçekleşecek Dışişleri Bakanları Konseyi ufku ile gerek bölge gerek Avrupa düzeyinde çeşitli temaslarda  bulunacağı kaydedilen haberde “Hedef, Türk projelerinin engellenmesi ve Türkiye-Libya mutabakatının kesin iptalidir” ifadesine yer verdi.  
GİRİT AÇIKLARINDA AMERİKAN DENİZALTISI 
Rum ve Yunan hükümetlerinin bu diplomatik atağına Türkiye’den gelecek tepkinin ve ilan ettiği gibi Girit  açıklarında sismik araştırma yapıp yapmayacağının büyük merak konusu olduğuna dikkat çekilen haberde, büyük bir Amerikan denizaltısının Girit açıklarında seyretmekte olduğu bilgisi bulunduğuna işaret etti.

banner317
Habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Amerikan denizaltısı ile ilgili bilgileri doğrulamakla birlikte, “Helen güvenliğinin ve bağımsızlığının garantisi Yunan Silahlı Kuvvetleri’dir. Dolayısıyla bölgede istikrar ve güvenlik yaratılmasına katkısı olan her mevcudiyet Helen tarafınca hoş karşılanır. Bölgedeki herhangi bir dost varlığının ancak hayrı dokunabilir” ifadelerini kullandı. 
İTALYA VE MISIR İLE MEB SINIRLANDIRMASI ÇABALARI
Politis haberi; “Roma ve Kahire İle Diplomatik Satranç… Atina Deniz Bölgelerinin Sınırlandırılması İçin Dikkatini İtalya ve Mısır’a Çeviriyor” başlığıyla manşete çekti. 
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın geçen hafta açıkladığı,  deniz bölgelerinin sınırlandırılması maksadıyla İtalya ve Mısır ile en kısa sürede temasların başlatılması niyetini hatırlatan gazete, Yunan Dışişleri’nden bir teknik heyetin detayları görüşmek üzere 30 Aralık’ta Roma’ya, 8 Ocak’ta da Kahire’ye gideceğini yazdı, Mısır ile deniz bölgelerinin sınırlandırılması olasılığının “çok karmaşık göründüğüne” dikkat çekti.
KUSİOS, EASTMED’İN UYGULANABİLİRLİĞİ, MALİYETİ VE AVANTAJLI OLUP OLMADIĞI TARTIŞMASINA GİRMEDİ 
Alithia manşet haberini “4’ün İttifakı… Diplomatik Karşı Atağın Kartları Katlanıyor, Türk Planlarına Karşı Çıkan Ülkeler Ekseni Genişliyor- Fransa Da Güçlü Şekilde Oyunda” başlığıyla aktardı
Habere göre Rum Yönetimi Sözcüsü Kiriakos Kusios, Dışişleri bakanları düzeyinde Kahire’de gerçekleşecek 4’lü ittifak görüşmesinin ana hedefinin Doğu Akdeniz’deki “gerilimi düşürmek” olduğunu iddia ederek, Mısır ile üçlü ittifaka Fransa’nın da katılımının “hiçbir şekilde sıcak bir olaya katkıda bulunmayı değil aksine, böyle sıcak olay olmaması maksadını taşıdığını” öne sürdü. 
Kusios, Kahire’deki görüşmede Doğu Akdeniz’deki istikrar gibi konular, Türkiye’nin “saldırgan ve yayılmacı” diye nitelediği politikası ve Türkiye-Libya mutabakatı konularının ele alınacağını söyledi “ancak yapılmakta olan hareketler Türkiye’yi kışkırtmak için değil, sadece Libya ile karşılıklı anlayış mutabakatından herhangi bir sonuç çıkmaması içindir”  dedi.
Gazete, EastMed boru hattı için 2 Ocak’ta Atina’da imzalanacak anlaşmayı “Doğu Akdeniz için stratejik anlaşma” sözüyle niteleyen Kusios’un, bu projenin uygulanabilir olup olmadığı, maliyeti  ve avantajlı olup olmadığına dair tartışmaya girmek istemediğini belirterek, “Biz Doğu Akdeniz için stratejik bir anlaşma ve Doğu Akdeniz’de çıkarları olan devletlerin iş birliği olarak yaklaşıyoruz” dediğini yazdı.  
(ŞA/HÖ) 

***************
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Gazeteleri Yarın Yayınlanmayacak
Rum Gazeteleri Yarın Yayınlanmayacak
Kötü Hava Koşulları Baf’ta Etkili Oldu
Kötü Hava Koşulları Baf’ta Etkili Oldu
Casus Vam Skandalı Zanlıları İçin Avrupa Ve Uluslararası Tutuklama Emri Çıkarılmasına Kesin Bakılıyor
Casus Vam Skandalı Zanlıları İçin Avrupa Ve Uluslararası Tutuklama Emri Çıkarılmasına Kesin Bakılıyor
Baf Kalesi Işıklandırıldı
Baf Kalesi Işıklandırıldı
Partiler Ve Başpiskopos’tan Noel Mesajları
Partiler Ve Başpiskopos’tan Noel Mesajları
2020 Yılı Kıbrıs Sorunu İçin Zorlu Geçecek
2020 Yılı Kıbrıs Sorunu İçin Zorlu Geçecek
Rum Merkez Bankası’ndan 2020-2022 yılları için tehlike uyarısı
Rum Merkez Bankası’ndan 2020-2022 yılları için tehlike uyarısı
Strovolo’da 4 araç yakıldı
Strovolo’da 4 araç yakıldı
Suriyeli göçmenleri taşıyan tekneyi kullandığı iddia edilen kişi tutuklandı
Suriyeli göçmenleri taşıyan tekneyi kullandığı iddia edilen kişi tutuklandı
Güney Kıbrıs, vatandaşların refahı sıralamasında 167 ülke arasında 34’üncü sırada
Güney Kıbrıs, vatandaşların refahı sıralamasında 167 ülke arasında 34’üncü sırada

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim