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Türkiye’den “siyasi Kördüğüm” İddiası

Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos arasındaki görüşmenin geride bıraktığı izlenimler ve buna dair değerlendirmeler Rum basınında yer aldı.

Türkiye’den “siyasi Kördüğüm” İddiası

Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos arasındaki görüşmenin geride bıraktığı izlenimler ve buna dair değerlendirmeler Rum basınında yer aldı.

24 Mart 2019 Pazar 08:47
Türkiye’den “siyasi Kördüğüm” İddiası

Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos arasındaki görüşmenin geride bıraktığı izlenimler ve buna dair değerlendirmeler Rum basınında yer aldı.

Kathimerini gazetesi “Türkiye’den Siyasi Kördüğüm (Gordion Düğümü)” başlıklı haberinde, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos görüşmesinin geride bıraktığı izlenimler ve görüşmeye ilişkin okumaların çok olduğunu yazdı.

Gazete görüşmeye ilişkin temel çıkarımın, Ankara’nın dış politikasının, Türk tarafının; Kıbrıs sorunu, Rum Yönetimi’nin, tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki faaliyetler, Yunanistan ile ikili ilişkiler, Ege ve Doğu Akdeniz’i dahil ettiği, “kördüğümü” (Gordion düğümü) anımsatması olduğunu belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Yunan mevkidaşına “tonunu yükseltmekten” çekinmediğini belirten gazete, kaynaklara atıfta bulunarak bu olayın, Türkiye’deki darbenin ardından Yunanistan’da bulunan 8 subay konusunun ele alındığı zaman meydana geldiğini yazdı.

Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, Türkiye’nin boşluğu kapatmak yerine, durumları daha da karmaşık hale getiren çelişkili mesajlar gönderdiğini yazan gazete, Rum ve Yunan diplomasisinin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin, Crans-Montana’da kaldığı yerden başlaması hedefinde olduğunu, tüm bu zaman dilimi içerisinde Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik seçenekleri ise açık bıraktığını savundu.

Diplomatik açıdan perde gerisindeki hissiyatın, Türk tarafının hedefinin, iki kesimli, iki toplumlu federasyon değil, tüm Ada’nın kontrolüne sahip olmak için konfederasyon olduğunu savunan gazete bu hissiyatın, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yinelediği, Türkiye’nin “bulanık” bıraktığı sözlerle pekiştiğini de ileri sürdü.

Gazete,  Çavuşoğlu’nun, Katrugalos’la görüşmesinde, iki kesimli, iki toplumlu federasyona ilişkin resmi Türk reddinin bulunmadığına dair çelişkisinin ortaya çıkmasının yanı sıra kendi tarafınca başka çözüm çerçevesini de ihtimal dışı bırakmadığını savundu.

Gazete, Çavuşoğlu’nun bir diğer deyişle, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’la görüşmesinin ardında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, tüm ihtimalleri açıkta bırakarak, aynı çizgide kaldığını yazdı.

Katrugalos’un (Antalya) ziyaretinin, Türkiye’nin kartlarını açmak olan öncelikli hedefinin başarı sağlamadığını yazan gazete bunun, ancak ya da belki, gelecek ay içerisinde, iki bakanın bir sonraki görüşmesinin tarihi olan 13 Nisan’dan önce yapılacak iki ülke arasındaki heyetler görüşmesinde sağlanmasının mümkün olabileceğini belirtti.

(FK/GÜL)

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