Türkiye’deki Yerel Seçimler Rum Basınında Yer Almaya Devam Ediyor

Lefkoşa, 2 Nisan 19 : Türkiye’de, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen, yerel seçimler ve buna bağlı gelişmeler, gerek manşetler, gerekse iç sayfalarda olmak üzere Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Alithia gazetesi haberi; “Erdoğan, Pazar Yapılan Yerel Seçimlerinde Bozguna Uğradı-Şüphe Korku Filmi Oldu- Pazartesi, Erdoğan İçin Kötü Haberlerle Gün Ağardı” başlıklarını kullandı.

Fileleftheros gazetesi “Gerginliğin Sürmesinden Korkuyorlar-Seçim Tokadının Ardından Erdoğan Tarafından Zorlukların Çıkarılmasına Devam-Hızını Düşürme Zor-Sonuçlar Erdoğan’a Gerginliği Sürdürme Bahanesi Verdi-AKP Tarafından İstanbul ve Ankara’daki Yenilgi Kabul Edilmiyor” ” başlıkları altında habere geniş bir şekilde yer verdi.

Politis gazetesi ise “Erdoğan Ankara ve İstanbul’u Kaybetti-25 Yıl Sonra AKP İçin Yenilgiler-Erdoğan’ın Niyetleri Henüz Bilinmiyor-Türkiye Uyuşmuş Olarak Uyandı”

(FK/HÖ)